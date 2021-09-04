Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları bir araya geldi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları bir araya geldi Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları bir araya geldi

ANKARA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, "Veteriner hekimlik mesleğine zarar getirecek ya da veteriner hakimlere zarar verecek hiçbir şeyin altına imza atmayız" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları Grand Ankara otelde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan TVHB Başkanı Eroğlu, "Covid19 sürecinde veteriner hekimlik mesleği hem dünyada hem de ülkemizde çok önemli bir noktaya geldi. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi olarak herhangi bir kurum ya da kuruluşun karşısında değil, mesleğimizin sorunlarını ve çağdaş yorumların mesleğimize kazandırılması için çalışmalar yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu noktalarda önemli ivmeler kazanılmış ve bu kazanımlar devam etmektedir" diye konuştu.

"Mesleğin yasal olarak hak ve menfaatlerini ortaya koymak ve onu gerçekleştirmek zorundayız"

Eroğlu, "Yaptığımız görüşmelerde bir güç birliği oluşturmamız gerektiğini bir takım ön yargıların dışında samimi yaklaşım ve paylaşımlarla, aşılamada öncelikli meslek grupları içerisine dahil edilmesi noktasında farklı yaklaşımları olan arkadaşlarımız oldu. Bu çok normal. Biz neticede mesleğin yasal olarak hak ve menfaatlerini ortaya koymak ve onu gerçekleştirmek zorundayız, anlayışıyla bu günlere geldik. Bu noktada örnek vermek istiyorum. Türk Veteriner Hekimleri Birliği yürüttüğü işlerin yüzde 90'ından fazlasının muhatap olduğu Tarım ve Orman Bakanlığımızla birçok ortak çalışmalar yürütüldü ve yürütülmeye devam ediyor. Veteriner hekimlik mesleğine zarar getirecek ya da veteriner hekimlere zarar verecek hiçbir şeyin altına biz imza atmayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek