Türk ve Suriyeli gönüllüler BM projesinde buluştu
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Türk ve Suriyeli gönüllüler BM projesinde buluştu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) desteğiyle Mersin'de açılan atölyelerde, Türk ve Suriyeli gönüllüler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için sabun üretiyorlar.

Türk ve Suriyeli gönüllüler BM projesinde buluştu
23.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:20

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) desteğiyle Mersin'de açılan atölyelerde, Türk ve Suriyeli gönüllüler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için sabun üretiyorlar.

Kovid-19'a karşı 9 ildeki 12 atölyede hayata geçirilen "Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve Mülteci Gönüllülerin Eliyle Sabun, Maske ve Yüz Siperliği Üretimi Projesi" kapsamında çalışmalar başladı.

Pilot iller arasındaki en fazla atölye sayısına sahip Mersin'de, sabun üretimi için projeye dahil edilen sivil toplum kuruluşları öncülüğünde 3 atölye kuruldu.

Malzeme tedarikinin ardından bir araya gelen gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak sabunlar için üretime geçti.

Çeşitli renk, şekil ve ebatlara sahip sabunların üretiminde yoğun mesai harcayan gönüllüler, maske, eldiven kullanarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

"Büyük bir keyifle üretim yapıyorlar"

Proje yürütücülerinden Uluslararası Gençlik ve Dayanışma Derneği (UGDD) Mersin Temsilcisi Aynur Olgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BMMYK destekli projede, katılımcılarda sosyal uyum sağlandığını söyledi.

Projenin, iki ülkenin vatandaşları arasındaki ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağına işaret eden Olgaç, "Gönüllü mültecilerin eliyle Türk vatandaşlarımıza sabun dağıtımı yaparak, ön yargıların kırılması noktasında önemli bir adım atacağımızı düşünüyorum." dedi.

Olgaç, üretiminin hızla devam ettiğini belirterek, "Her şey planladığımız şekilde gidiyor. Tamamen doğal sabun kullanılıyor, içerisinde kimyasal madde yok. Üretim yapan herkesin maskesi ve eldiveni var. Alanı çok doğru kullanıyoruz. Kimse birbiriyle temasta bulunmuyor, buna çok dikkat ediliyor. Bu süreç çok önemli, birinci önceliğimiz insan sağlığını önemsemek ve hijyen tedbirlerini almak." diye konuştu.

Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Volkan Gültekin de Türklerin ve Suriyelilerin, Kovid-19 salgınına karşı gönüllü olarak yan yana geldiğini ifade etti.

Vatandaşların salgın karşısındaki hijyen koşullarını sağlamaları için sabun üretimi yaptıklarını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"Biz gönüllü mülteci dostlarımızla kentte yaşayan halka sabun dağıtarak, onların salgından en az derecede etkilenmesini sağlamaya dönük çalışma yürütüyoruz. Salgın koşulları herhangi bir millet ve ırk ayrımı yapmıyor, herkesi etkiliyor. Bu anlamda savaştan gelen Suriyeli mülteciler de aslında bizim yeni komşularımız, onların da bu dayanışmayı bize göstermiş olması salgına karşı birlikte 'dur' demenin yolunu açıyor. Büyük bir keyifle üretim yapıyorlar. Yaptıkları işin sonucunda ulaşacakları amaç onları daha çok mutlu ediyor."

"Türk devleti bize çok yardım etti"

Gönüllülerden 35 yaşındaki Mushab El Hüseyin, ülkelerindeki iç savaşın ardından Türkiye'nin kendilerine kucak açmasıyla 6 yıl önce kentte yaşamaya başladığını anlattı.

Türkiye'nin, Suriye halkına büyük yardımlarda bulunduğunu belirten Hüseyin, şöyle konuştu:

"Savaş zamanında kimse bize kapı açmadı. Suriye'de savaş vardı, bombalar atılıyordu. Türkiye bize kapı açtı. Yavaş yavaş alıştık, çok beğendik burayı. İnsanlar ve Türk devleti bize çok yardım etti, çok mutlu olduk. Burası ikinci vatanımız. Koronavirüs salgını nedeniyle herkes evinde, insanların ihtiyaçları var. Onlar bize yardım etmişti, biz de Türk vatandaşları için üretim yapıyoruz."

Zeynep Mufarrec (26) de Türkiye'nin yardımlarıyla birlikte huzurlu bir şekilde yaşadıklarını dile getirerek, "Türk halkına sabun ürettiğim için çok mutluyum. Biz de sabun üreterek yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Dekoratif El Sanatları Eğitmeni İlknur Erkek de Kovid-19 salgınına karşı din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir çatı altında toplanan gönüllülerin, canla başla üretim yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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