Türk ve göçmen sanatçılar "Gelin Tanış Olalım" programında bir araya geldi

Anadolu Yazarlar Birliğinin (AYB), Sultangazi Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği "Gelin Tanış Olalım" başlıklı programda, Türk ve göçmen sanatçılar Boğaz'da tekne turunda bir araya geldi.

Kültürel iş birliklerini artırmak, diyalog zemini oluşturabilmek, kamuoyuna mülteci konusunda pozitif mesajlar verebilmeyi amaçlayan programa başta Suriye olmak üzere Mısır, Filistin, Ürdün, Irak, Özbekistan, Doğu Türkistan, Cezayir gibi çok sayıda ülkeden Türkiye'ye göçmen olarak gelmiş yaklaşık 80 sanatçı konuk oldu.

Programda konuşan Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun, "AYB olarak yerel kültürü önemsemekle birlikte sanatın evrensel olduğuna inanıyoruz ve Anadolu bu evrensel sanat ve medeniyetin beşiğidir. Mevlana'nın pergel metaforu örneğinde olduğu gibi sabit ayağımız Anadolu, faaliyet alanımız ise bütün yeryüzü coğrafyasıdır." dedi.

Bugün Türkiye'de 50'yi aşkın ülkeden 3 binden fazla yazar, şair, müzisyen ve ressamın bulunduğunu aktaran Tosun, şunları kaydetti:

"Tabii hepsini buraya davet etme şansımız olmadı. İşin doğrusu bu programı bir başlangıç görüyoruz. Ayrıca bugün burada sadece şair, yazar ve sanatçı dostlarımız yoklar. Bu buluşmada istedik ki yayıncı dostlarımız, medya mensupları, gazeteci arkadaşlarımız da bulunsun. Göç sanatçılarının kültürümüzü, sanatımızı besleyen, renklendiren ve geliştiren birçoğu dilimize çevrilmeyen eserleri var ve bizim bunlardan istifade etmemiz gerekir. Aynı şekilde yerli sanatçılarımızın da yayınlanmayı bekleyen ürünleri olduğunu biliyoruz. Şair, yazar, sanatçı dostlarımız zor şartlar altında sanatlarını icra ediyorlar. Bu buluşmada esas amaç tanışma, kaynaşma olmakla ile birlikte kültürel iş birliklerini artırmayı, diyalog zemini oluşturmayı bir de kamuoyuna özellikle mülteci konusunda pozitif mesajlar vermeyi de arzu ediyoruz."

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da "Gelin tanış olalım sözü aynı zamanda ilahi buyruğa da bir gönderme ve davettir." ifadesini kullanarak, tanışmanın muhabbete açılan kapı olduğunu ve özellikle gönül coğrafyasındaki sanatçılarla diyaloğu geliştirmenin bu toprakların kültür ve sanatı için önemli olduğunu altını çizdi.

Programda ayrıca göçmen sanatçıları temsilen Suriyeli ressam Ahmed Raed ve yazar Yıldız Ramazanoğlu bir konuşma yaptı.

Santur sanatçısı Sedat Anar'ın farklı dillerden eserler icra ettiği programda, birçok yerli ve göçmen sanatçı da söz alarak kendilerini tanıttı.