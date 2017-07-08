Türk ve Alman Atık Yönetimi İzaydaş'ta Tartışıldı

Üç gün süren programda, Türk ve Alman yetkililer yerel eylem planları hazırlanması konusunda çalışma fırsatı buldu.

KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

Atıktan Kaynağa - Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planlaması; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Alman Şehirler Birliği (Connective Cities) ortaklığında gerçekleştirildi. İZAYDAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim ile yetersiz KAY (Katı Atık Yönetimi) sistemlerinin kentlere özgü nedenleri ve etkilerinin araştırılması ve bu sorunların çözümü için potansiyel stratejilerin belirlenmesi hedeflendi.

PROGRAMIN AMACI

Program UCLG – MEWA; Türk belediyelerinin atık yönetimindeki farklı yöntemlerden haberdar olması ve

uluslararası durumla mevcut durumlarının karşılaştırmalı değerlendirebilmesini teşvik etmek amacı ile hayata geçirildi. Ayrıca eğitim programında kentsel atık yönetimi uygulamalarının karşılıklı öğrenimini destekleyen, katı atık yönetimini entegre bir şekilde geliştiren ve belediyelere yerel eylem planları hazırlamalarını tavsiye eden, seçilmiş 25 Türk ve 5 tane Alman belediyenin katılımıyla "Atıktan Kaynağa-Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planlaması"nı geliştirmek amaçlandı.

EĞİTİM PROGRAMININ AÇILIŞI

Üç gün süren programın açılışına, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, KBB Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ile Türk ve Alman belediyelerinden yaklaşık 50 kişilik yetkili heyet katıldı.

SARAÇ: TECRÜBE VE BİRİKİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de atık yönetiminde lider bir kuruluş olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti. Saraç, İZAYDAŞ olarak atık yönetimindeki öncülük misyonuyla sektörel uygulamalardaki bilgi birikimlerini paylaşmayı önemsediklerini belirterek "Ülkemizdeki yerel yönetimlerin bu alanda farklı yöntemlerden haberdar olması ve uluslararası yöntemlerin karşılaştırmalı değerlendirebilmesini sağlayacak bu programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

ÖZAK: ATIK YÖNETİMİNDE ÇITAYI YÜKSELTTİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak yaptığı konuşmada ise özellikle son 14 yılda gerek çevre yatırımları gerekse yerel yönetimler olarak üzerimize düşen denetleme, düzenleme ve yönlendirme konusundaki çalışmalarla Kocaeli'deki atık yönetimi çıtasının yükseldiğini belirterek "Sanayi ve çevre arasında pozitif bir ilişki kurulabileceğine inanarak ona göre tedbirler almakta ve bunun mümkün olabileceğine inanmaktayız" diye konuştu.

DUMAN: İZAYDAŞ ÖRNEK BİR KURUM

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise, atık yönetimi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ'ın Tehlikeli Atık Yakma Tesisi, Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi, Biyogaz Tesisi gibi entegre atık yönetimi ve enerji üretimi alanında örnek bir kurum olduğunu belirtti. Duman konuşmasında, bu önemli çalışmaya ev sahipliği yaptığı için İZAYDAŞ'a teşekkür etti.

TEKNİK GEZİ

Eğitim programının ilk gününün ardından bir gala yemeği düzenlendi. Antikkapı Restoran'da düzenlenen gecede, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, KBB Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, KBB Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ile yerli ve yabancı program katılımcıları yer aldı. Programın ikinci gününde ise İZAYDAŞ tesislerinde bir teknik gezi düzenlenirken ilimizde misafir olarak bulunan yerli ve yabancı tüm katılımcılar için şehir turu programı da gerçekleştirildi.