Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" Sergisi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nce düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında ödül alan fotoğraflar sergilendi.

Next Level alışveriş merkezinin teras katında düzenlenen serginin açılışını TFMD Başkanı Rıza Özel, yönetim kurulu üyeleri ve alışveriş merkezinin müdürü Zeynep Tarhan Koç yaptı.

Sergide 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf arasından seçilen 8 dalda 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi yer alıyor.

Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi ile "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü kazanan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Onur Çoban, organizasyonun Türkiye'deki ilk sergisinde fotoğraf severlerle buluştu. Çoban, ödül kazandığı fotoğrafın hikayesini de sergiye gelen konuklarla paylaştı.

Sergi, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek.