Türk Telekom borç sorgulama nasıl yapılır? Türk Telekom borç sorgulama ekranı ve sayfası! Türk Telekom borç sorgulama nereden yapılır?

Vatandaşlar Türk Telekom borç sorgulama nasıl ve nereden yapılır merak ediyor. Fazla zaman geçmeden borçlarını en kısa sürede ödeme isteyen vatandaşlar borç sorgulama ekranı nerede ve nasıl açılır araştırıyor. Sizler için Türk Telekom borç sorgulama nasıl yapılır, hızlı şekilde borç ödemesi nasıl ve nereden yapılır araştırdık.

Türk Telekom borç sorgulama işlemini E-Devlet, Kurumun kendi web sitesi vb. resmi sitelerden yapabilir ve borcunuzu resmi olarak online şekilde ödeyebilirsiniz. Şimdi sizlere detaylı olarak Türk Telekom borç sorgulama, Türk Telekom borç ödeme, Türk Telekom borç ekranı nasıl açılır anlatalım.

TÜRK TELEKOM NEDİR?

Türk Telekom (tam adıyla Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi), 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT'nin (eski adıyla Osmanlı Posta Nezareti) telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş şirket. Genişbant internet, sabit telefon, mobil ve dijital tv yayınları konusunda hizmet vermektedir.

TÜRK TELEKOM BORÇ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Türk Telekom borç sorgulama için resmi web sitesine girebilirsiniz. Şimdi adım adım anlatalım.

- Öncelikle Türk Telekom borç sorgulama, fatura sorgulama ekranı için "https://onlineislemler.turktelekom.com.tr/fatura-sorgulama-odeme" buradaki siteye giriyoruz.

- Ardından karşımıza Mobil, İnternet, Ev Telefonu ve TV olmak üzere 4 seçenek çıkacak. Buradan hangi hizmet için borç sorgulaması yapmak istiyorsanız onu tıklayın.

- Sonrasında sistem sizden T.C. kimlik numaranızı ve telefon numaranızı isteyecek. Doğru şekilde onları girdikten sonra güvenlik kodunu da yazarak 'Devam' butonuna tıklayınız.

- Ardından Türk Telekom borç sorgulama ekranı açılır ve detayları buradan öğrenebilirsiniz. Bu arada belirtmeden geçmeyelim, borç sorgulama ekranınız resmi site olmasına dikkat ediniz. Sosyal medyada, internette birçok dolandırıcı site sahte web sitelerini paylaşıyor ve insanların kimlik bilgilerini çalıyorlar. Onlara dikkat ediniz.

Türk Telekom Mobil Fatura-borç sorgulama için : https://onlineislemler.turktelekom.com.tr/fatura-sorgulama-odeme/mobil

Türk Telekom İnternet Fatura-borç sorgulama için : https://onlineislemler.turktelekom.com.tr/fatura-sorgulama-odeme/internet

Türk Telekom En Telefonu Fatura-borç sorgulama için : https://onlineislemler.turktelekom.com.tr/fatura-sorgulama-odeme/telefon

Türk Telekom TV Fatura-borç sorgulama için : https://onlineislemler.turktelekom.com.tr/fatura-sorgulama-odeme/tv

TÜRK TELEKOM BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

E-DEVLET TÜRK TELEKOM BORÇ SORGULAMA

Ek olarak E-Devlet üzerinden de Türk Telekom fatura-borç sorgulaması yapabilirsiniz. 'https://www.turkiye.gov.tr/turk-telekom-abonelik-borc-ve-alacak-sorgulama' buradaki sayfayı açarak E-Devlet'e giriş yapın ve Türk Telekom borç sorgulama ekranını görebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TÜRK TELEKOM BORÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

TÜRK TELEKOM TARİHÇESİ

Posta Hizmetleri Ve Telekomünikasyon

23 Ekim 1840'ta Osmanlı İmparatorluğu'nda posta ihtiyaçları karşılamak amacıyla Posta Nezareti kuruldu. 1909'da telefon hizmetlerinin de eklenmesi ile kurumun adı PTT Nezareti olarak değiştirildi. 18 Haziran 1994 tarih ve 4000 sayılı kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması kararlaştırılıp, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren iki kurum birbirinden ayrı olarak çalışmaya başlamışlardır. 30 Haziran 1994'te kurum Türk Telekomünikasyon A.Ş. adıyla faaliyetlerine devam etmiştir.

Mobil Operatör Hizmetleri

Ulaştırma Bakanlığı'nın 16 Mart 1998 tarihli ihalesiyle, GSM 1800 mobil telefon işletme lisansı Türk Telekom'a verilmiştir. Bunun sonucunda 8 Mayıs 2001 tarihinde Türk Telekom'a bağlı olmak üzere Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur. Şirket, teknik açılışını 22 Ağustos 2001 tarihinde, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve yine dönemin Ulaştırma Bakanı Oktay Vural arasındaki bir telefon görüşmesi ile yapmıştır. 8 Nisan 2004 tarihinde Aycell ve Aria GSM operatörleri, Avea çatısı altında birleştirilmiştir. Zaman içerisinde diğer ortakların paylarını satın alan Türk Telekom, günümüzde Avea'nın tamamına sahiptir.

Özelleştirme Süreci

Şirket, 14 Kasım 2005 yılında özelleştirme çalışmaları kapsamında, %55 hissesi ile Oger Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredildi. 6 milyar 550 milyon dolara gerçekleşen devir, cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olmuştur. Ancak bu rekor 2013 yılında, İstanbul'a yapılacak olan üçüncü havalimanı ihalesi ile el değiştirmiştir. Devir sırasında kablo televizyon yayını ve kablo internet hizmetleri Türksat'a aktarılırken, deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği hizmetleri de Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

Temmuz 2018'de Oger Telekom'un bankalara olan kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle, kredi veren bankalar, şirketin Türk Telekom'daki hisselerini devraldı.

17 Ağustos 2018'de BTK'nın devrine izin vermesinden sonra, 29 Ağustos 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı alacaklı bankalar tarafından devralınmasına onay verdiğini açıkladı.

Tek Çatı: Türk Telekom

26 Ocak 2016 tarihinde, şirketin CEO'su Rami Aslan zaten Türk Telekom Grubu altında yer alan Avea ve TTNET markalarının tek çatı altında toplanarak hizmetlerine Türk Telekom adı altında devam edileceğini açıkladı.

Türkiye'nin tüm telefon ve internet servis sağlayıcıları içinde kendi kurulu altyapısına sahip birinci firma konumunda olup diğer internet servis sağlayıcılara ve sabit telefon hizmeti (STH) veren firmalara da toptan satış yöntemi ile hizmet vermektedir. İnternet Veri Merkezi'ni de içeren Türk Telekom, sabit hattan mobil telekomünikasyona, yazılımdan çağrı merkezine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Almanya'da Türk Telekom Mobile ile mobil telekomünikasyon alanında hizmet sunmaktadır.

Türk Telekom'un Mart 2020 tarihi itibarıyla 308.000 km'lik fiber altyapısı, 23.2 milyon GSM abonesi, 11.6 milyon genişbant abonesi, 3.4 milyon TV ve TivibuGO abonesi, 14.8 milyon sabit erişim hattı abonesi bulunmaktadır.

2019 yılı Temmuz ayına kadar CEO'luk görevini yürüten Paul Doany'ın yerine Ümit Önal atandı.

TÜRK TELEKOM ALDIĞI ÖDÜLLER

2019: Global Business Excellence, Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi Ödülü

2017: European Excellence Awards, Türkiye'nin En İyi Projesi kategorisinde birincilik, Tablolar Konuşuyor projesi.

2017: Contact Center World Awards, Dünyanın En İyi Çağrı Merkezi

2017: ICMG Bilgi Teknolojileri Mimarisi Mükemmeliyet Ödülleri, Müşteri Odaklı İş Modelleri kategorisinde birincilik ödülü

2017: Stevie Ödülleri, İnovasyon Odaklı ve Kullanıcı Dostu Çözümler Kategorisinde birinci.

2017: Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği, İş Sağlığı İş Güvenliği Okulu ve En İyi Teknoloji Destekli Gelişim Programı kategorisi birincisi

2016: SAP HANA İnovasyon Ödülleri, Özel Onur Ödülü

2016: Türk Patent Enstitüsü 5. Türk Patent Ödülleri, En Çok Marka Başvurusu dalında üçüncülük ödülü

2010: Türk Telekom, 2010 Dünya İletişim Ödülleri En İyi İçerik Servisi kategorisinde ödül aldı.