Türk Polis Teşkilatının 173'ncü Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'ncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve emniyet mensuplarını makamında kabul etmesiyle başlayan etkinlikler, valilik önündeki tören programıyla devam etti. Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşan İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Emniyet teşkilatının, toplumda huzuru ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma gibi hayati görevler üstlendiğine vurgu yaparak, "Bizler bu görevi yerine getirirken, dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak temel amacımızdır" dedi.

Burada ki etkinliğin ardından Vali Bilmez, protokol üyeleri ve kurum müdürleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

VALİ BİLMEZ'İN POLİS HAFTASI MESAJI

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyan, suç ve suçluyla mücadele eden, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan Emniyet Teşkilatımızın 173'ncü kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum.

Ülkede iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvence olan Türk Polis Teşkilatı, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması gibi görev ve sorumluklarıyla, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymakta, hukuka, anayasaya ve yasalara sadakatle, üstün bir vazife anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece, gündüz fedakarca görevlerini ifa etmektedir.

Kahraman Türk Polisi, devletinin ve milletinin değerlerine yürekten bağlı kalarak, gerek ülkemiz içerisinde, gerek sınırlarımızın ötesinde devletinin ve milletinin bekası için bu uğurda hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten asla geri durmamakta, devletimiz, aziz milletimiz, istiklalimiz ve demokrasimiz için de mücadele vermektedir.

Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifa diliyor, aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 173'ncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." - ARDAHAN