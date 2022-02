Türk perküsyonist Beste, İngiltere'de başvurduğu 4 konservatuvarın dördüne de kabul edildi

18 yıllık hayatına 25 ödül sığdıran genç perküsyon sanatçısı Beste Gürkey, İngiltere'de başvurduğu 4 konservatuvar giriş sınavında da başarı göstererek hepsine kabul edildi. Beste, tercihini dünyaca ünlü ve prestijli Londra Royal College of Music'den yana kullanarak eğitimine burada devam etme kararı aldı.

ÇEV Sanat "Genç Yetenekler Projesi" kapsamında eğitimine devam Türk perküsyonist Beste Gürkey, 25 ödül sığdırdığı başarılı müzik hayatına bir yenisini ekleyerek başvurduğu dört ayrı İngiliz konservatuvarının hepsine kabul edildi. Beste, tercihini dünya çapında sanatçılar yetiştirmesiyle ünlü Londra Royal College of Music'ten yana kullandı. Royal Birmingham Conservatoire, Guildhall School of Music ve Royal Welsh College of Music Beste'nin kabul edildiği diğer üniversiteler arasında yer aldı ve Beste Gürkey'in bu başarısı, diğer öğrencilere referans gösterildi.