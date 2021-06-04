SARAYBOSNA - Türk ortopedi uzmanları Bosna Hersekli çocukları tedavi edecek

Türk ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem İnan ve beraberindeki ekip, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ve ülkenin diğer şehirlerdeki çocukları tedavi edecek.

Türk ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem İnan ve beraberindeki ekip, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ve ülkenin diğer şehirlerdeki çocukları tedavi edecek.

Saraybosna'daki Dr. Abdulah Nakas Hastanesine gelen ekip, hastanede çalışan doktorlarla ortopedik rahatsızlıkları bulunan Bosna Hersekli çocuklara, ücretsiz muayene ve ameliyat olanağı sağlayacak.

Dr. Abdulah Nakas Hastanesi Müdürü Ismet Gavrankapetanovic, düzenlediği basın toplantısında, projenin amacının Bosna Hersek'teki engelli çocuklara yardım eli uzatarak ortaya güzel bir hikaye çıkarmak olduğunu ifade etti.

Projeye bölge ülkelerden hastaların da dahil olabileceğini aktaran Gavrankapetanovic, "Engelli çocuklar ve ailelerinin maruz kaldıkları işkenceyi durdurmak, yurt dışında tedavi olabilmek için para toplamak zorunda kalmalarını engellemek istiyoruz." dedi.

Gavrankapetanovic, söz konusu projenin Bosna Hersek ve bölge ülkeler için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Prof. Dr. İnan da en büyük hedeflerinin çocukların tedavilerinin yaşadıkları yerde tamamlanması olduğunu belirterek "Bu, tüm dünyada böyle. Tedavinin başarısı için en önemli şartlardan birisi." diye konuştu.

Projenin amaçlarından birinin bilgi alışverişi olduğunu kaydeden İnan, "Amacımız, buradaki doktorların tecrübelerinden faydalanmak ve belli konularda yaptığımız ameliyatlarla ilgili bilgimizi paylaşmak." ifadelerini kullandı.

Projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Saraybosnalı Masa Kulic ise Prof. Dr. İnan'ın Bosna Hersekli hastaların ve çocukların dostu olduğunu anımsatarak "Çağrımıza hemen kulak verip olumlu bir dönüş yaptı. Projeyi rekor sayılacak kısa bir sürede başlattık." dedi.

Türk doktorların gelişiyle engelli oğlunun tedavi olma umudunun yeşerdiğini belirten Amela Kapo da trombositopeni-radius aplazisi (TAR) sendromu ile dünyaya gelen on bir yaşındaki oğlu Harun Kapo'nun Bosna Hersek'te tedavi olmaya çalıştığını ancak başarılı sonuçlar alamadıklarını anlattı.

Tedavi için dört yıldır Türkiye'ye gidip geldiklerini belirten Kapo, yurt dışında tedavi olmanın hayırsever insanların yardımları olmadan gerçekleştirilmesi mümkün olmayan zor bir seçenek olduğunun altını çizdi.

Harun Kapo, Türk doktorların gelişine çok sevindiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi