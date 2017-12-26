Türk Kızılayı Safranbolu Şube Başkanı Topaloğlu Açıklaması

Türk Kızılayı Safranbolu Şube Başkanı İhsan Topaloğlu, Safranbolu dahilinde 2017'de Karabük Kan Merkezi işbirliğiyle yaklaşık 4 bin 500 adet kan bağışında bulunulduğunu bildirdi.



Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki okullarda Türk Kızılayı'nın kuruluş amacının ve çalışmalarının anlatıldığını söyledi.



Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 600 kıyma ve 600 kuşbaşı konserveler dağıtıldığını ifade eden Topaloğlu, "Türk Kızılayı olarak kurban bağışına verdiğimiz önem son derece büyüktür. Amacımız kurban bereketinin yıl boyu sürmesi olduğu için ilimiz ve ilçemizden yardım seven bağışçılarımız şubemiz aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında bağışta bulunmuşlardır. Bağışçılarımızdan vekaletlerle alınan kurbanlıklar İslami vecibelere uygun bir şekilde kesilerek ihtiyaç sahipleri arasında pay edilir. 2017'de 19 yurt içi ve 53 yurt dışı olmak üzere toplam 72 hisse kurban vekaleti yapılmıştır." diye konuştu.



İyilik mağazası açtıklarını, 204 aile ve 2 bin kişi olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını vurgulayan Topaloğlu, 7'den 70'e herkesi giydirdiklerini belirtti.



"Safranbolu dahilinde 2017 yılı içerisinde Karabük Kan Merkezimiz ile işbirliğimiz doğrultusunda yaklaşık 4 bin 500 adet kan bağışında bulunulmuştur." diyen Topaloğlu, "Karabük geneli olarak da 15 bin 400 adet kan bağışında bulunulmuştur. 2017 yılı projelerimizden biri olan, Karabük Kan Merkezimize kazandırılmasını istediğimiz mobil kan bağış aracımızın alınması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız açılmayan kapıları açmak, tutulmayan elleri tutmak. Bu bizim Karabük'ümüzün bir ihtiyacı. İhalesi yapıldı, yapım aşamasına girdi. 2018 yılı içerisinde firma bize bu aracı temin edecek. Bizde bu süre zarfı içerisinde gerekli olan miktarı toplamaya çalışıyoruz. Mobil kan aracımız olduğunda kan bağışı sayısı oldukça artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



2018 içerisinde faaliyete geçmesini hedefledikleri Akkaya Termal Tesisleri projesinin Genel Merkez tarafından yatırım proje değerlendirmesine alındığını aktaran Topaloğlu, şunları kaydetti:



"Barış Mahallesi Göztepe Sosyal Tesis Projesi de 2018 yılı faaliyet ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca 2018 yılı içerisinde Dünya Miras Kenti olan Safranbolu'da gayrimenkul bağış çalışmalarımızı yapmakla birlikte Türk Kızılayı'na kazandırmak için iktisadi işletmeler almak, işletmek gibi projelerimiz ve hedeflerimiz arasındadır. 2018 yılı içerisinde de Türk Kızılayımızın iyilik yolundaki faaliyetlerini anlatmak, gerçekleştirmek ve daha çok çalışmak kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte insanlığa hizmet yolunda koordineli çalışmayı hedefliyoruz. 2017 yılını iyilik yolunda insancıl çalışmalarımızla geride bırakırken, 2018 yılının vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlığa barış, merhamet, sevgi, saygı, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."