Türk Kızılayı'ndan 'Kan Bağışı' Çağrısı

Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, kışın özellikle ocak ve şubat aylarında kan bağışında azalmalar olduğunu belirterek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı'nın 1868 yılından beri hizmet veren çok köklü bir kuruluş olduğunu hatırlatan Dr. Serdar Bayram, kan hizmetleri alanında da 1950'li yıllardan beri hizmet verdiğini ve vatandaşlara da yardım ettiğini söyledi. 2005 yılında ulusal güvenli kan temini programıyla kan temini konusundaki yardımın, hizmetin daha iyi daha güzel şekilde vatandaşlara sunulmaya başlandığını ifade ederek, "Bu programla hedeflenen şuydu: Ülkede kan ihtiyacı olan herkesin bu ihtiyacı Kızılay tarafından tek elle karşılanmasıydı. Programın amacı buydu. O yıllardan günümüze kadar güzel bir şekilde devam etti. Güzel sonuçlar alındı. Bizim bölgemiz Samsun, Sinop, Ordu,Tokat ve Amasya. bu 5 ilin kan ihtiyacını bölge olarak biz karşılıyoruz. Gönüllü ve düzenli bağışçılardan kan topluyoruz. Topladığımız kanları testlerini yaparak güvenlik bir şekilde hastalara, ihtiyacı olan kişilere ulaştırıyoruz.Bu ulaştırmayı yine Kızılay olarak bizler kendi araçlarımızla 24 saat esasına göre yapıyoruz. Biz bölgemizde 2017 yılını başarılı olarak tamamladık. Yüzde 100'e yakan Samsun için, bölgemiz içinde de yüzde 96 oranlarında hedeflerimize ulaştık. Ülke genelinde eskiye göre çok daha fazla kan toplanmasına rağmen kan bağışı olmasına rağmen, halkamızın daha duyarlı ve sizlerin daha çok çalışmasına rağmen belirli dönemlerde Ocak, Şubat ve Ramazan ayları gibi kan sayısının mevsimsel şartlarda ve değişik dış etkenlere dayalı olarak düştüğü zamanlar oluyor, Bu zamanlardan vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bizler aslında kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bizim yaptığımız çalışmalarda Türkiye'de her 5 kişiden 4'ünün Kızılay kan ihtiyacını karşılıyor. Ama bir kişi hastanelerde kapı kapı dolaşıp hastanenin içinde ve dışında kan vermesi için kişi aramak zorunda kalıyor. O bir kişiyi de kişi aramayan onun ihtiyacını karşılayan bir Kızılay ve stokların doluluğunu sağlamak amacımız. Duyarlı olan halkımıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ocak, şubat aylarında biraz daha duyarlı olmalarını istediklerini ifade eden Bayram, "18-65 yaş arasında her hangi bir önemli sağlık sorunu olmayan herkes kan bağışı yapabiliyor. Kan bağışı için ayrılacak süre 15 dakika. 18-65 yaş arası bütün vatandaşlarımız kimlikleri ile birlikte kan alma birimlerimize davet ediyor. Kan alma yerini tüm ülkede internette 'kanver.org' adresinden öğrenebilir. 168 çağır merkezimizden öğrenebilirler. Samsun içinde haftanın 7 günü günü çiftlikte kan alma birimimiz sabah 10.00 akşam 20.30 çalışan birimimiz. Cumhuriyet Meydanında da aracımız mevcut. Haftanın 7 günü kan bağışı kabul ediyor. Kan verip hayat kurtarmak adına bütün vatandaşlarımızı bu birimlere bekliyoruz" diye konuştu.

Dr. Serdar Bayram, 2017 yılında Amasya'da 12 bin 110, Ordu'da 25 bin 506, Samsun'da 38 bin 546, Sinop'ta 6 bin 606 ve Tokat'ta 12 bin 187 ünite olmak üzere toplam 94 bin 955 ünite kan bağışı yapıldığını sözlerini ekledi. - SAMSUN