Türk Kızılayı Hakkari Şubesi 6 nüfuslu aileye yardım eli uzattı
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Türk Kızılayı Hakkari Şubesi 6 nüfuslu aileye yardım eli uzattı

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi 6 nüfuslu aileye yardım eli uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi ekipleri, borcundan dolayı elektriği kesik olan 6 nüfuslu aileye sahip çıkarak birçok ihtiyacını da giderdi.

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi ekipleri, borcundan dolayı elektriği kesik olan 6 nüfuslu aileye sahip çıkarak birçok ihtiyacını da giderdi.

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi toplumun her kesimine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Biçer Mahallesi 711 Nolu Sokak'ta tek katlı toprak evde kirada oturan 6 nüfuslu bir ailenin ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 25 gündür borçlarından dolayı elektriklerinin kesik olduğu ailenin çok zor durumda olduğu ihbarı üzerine Türk Kızılayı Hakkari Şubesi hemen harekete geçti. 6 nüfuslu aileye ulaşan Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, ailenin elektrik borcunu kapatarak evlerine elektrik verilmesini sağladı. Aileye gıda yardımında bulunan Başkan Bozkurt, okula giden 3 çocuğun çanta, kırtasiye ve bir çocuğun okul kıyafetlerini karşıladı. 4 çocuk annesi H.T., çok zor günler geçirdiklerini söyledi. H.T., "Ev kiraları pahalı olduğu için bulamadık. Toprak bir evde ikamet ediyoruz. Evin tabanında çok sayıda yılan var ama ne yapalım yılanlarla beraber yaşıyoruz. Ekonomik durumdan dolayı yaklaşık 5 aydır elektrik borcunu ödeyemediğimiz için elektriklerimiz kesildi. Mutfak tüpü alamadığımız için ihtiyaçlarımızı taş ocak üzerinde karşılıyoruz. Allah razı olsun Kızılay yaramıza merhem oldu. Evimize gelen Kızılay başkanı birçok ihtiyacımızı anında karşıladı ve bizi karanlıktan kurtardı" dedi.

Durumu öğrenen Hakkarili hayırsever avukat Zeydin Kaya ise hemen harekete geçerek, ailenin mutfak tüpü ihtiyacını karşıladı.

Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol, Türk Kızılayı Hakkari Şubesine minnettar olduklarını söyledi. Ailenin günlerdir karanlıkta olduğunu ifade eden Muhtar Erol, ailenin ihtiyaçlarını anıda karşılayan Kızılay başkanı ve ihtiyaç sahibi ailenin mutfak tüpü ihtiyacını karşılayan Av. Zeydin Kaya'ya teşekkür etti. - HAKKARİ

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi 6 nüfuslu aileye yardım eli uzattı
Türk Kızılayı Hakkari Şubesi 6 nüfuslu aileye yardım eli uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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