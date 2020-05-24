Türk Kızılayı ekipleri hasta çocukları unutmadı
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Türk Kızılayı ekipleri hasta çocukları unutmadı

Türk Kızılayı ekipleri hasta çocukları unutmadı Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramını hastanede geçiren çocukları bayramlık hediye ederek sevindirdi.

24.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:33

Türk Kızılayı ekipleri hasta çocukları unutmadı

KASTAMONU - Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramını hastanede geçiren çocukları bayramlık hediye ederek sevindirdi.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Kastamonu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, bayramlık ve oyuncak hediye etti. Ekipler, daha sonra 65 yaş ve üstü hastalarda da ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Kızılay ekipleri, Ramazan Bayramında görev yapan hastane personelini de unutmayarak Kastamonu Çekme Helvası'ndan ikram etti.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, "Çocuk servisinde yatan hastalarımıza bayramlık götürdük. Çocuklarımız bayramı hastanede geçiriyor. Kızılay olarak onları unutmadığımız göstermek için ziyaret ettik. Bu süreçte birlik beraberlik önemli. Çocuklarımızın yanı sıra hastanemizde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı da ziyaret ederek hediyeler verdik. Hastane personelimiz bu süreçte canla başla Covid-19 ile mücadele sürecinde gayret gösterdiler. Bu gayret dolayısıyla başhekim, doktorlar ve personelimizin bayramın kutladık" dedi.

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Celal Demir ise, "Sivil toplum örgütleri zor zamanlarda her zaman yanımızda. Kızılay bunların başında geliyor. Bu bayramda hastalarımızı onlarla birlikte ziyaret ettik. Destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Çocuk Servisinde Yatan Zeynep İrem Çelebi de, "Kızılay beni unutmayarak hediye getirdi. Bu beni çok etkiledi ve mutlu oldum. Büyüyünce ben de Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum. Herkesi Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

70 yaşındaki Ayşe Ok ta, "Onlar benim kızlarım. Bu bayramda hediye getirmişler. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı ekipleri hasta çocukları unutmadı

Kaynak: İHA

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