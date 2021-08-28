Türk Kızılaydan Afganistan'daki mağdur ailelere yardım
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Türk Kızılaydan Afganistan'daki mağdur ailelere yardım

Türk Kızılaydan Afganistan'daki mağdur ailelere yardım
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan mağdur 100 aileye erzak kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan mağdur 100 aileye erzak kolisi dağıttı.

Afganistan Kızılay Kabil Şubesi'nde düzenlenen dağıtım törenine Afganistan Kızılay Başkanı Mevlevi Sıfatullah Kureyşi ve Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı personeli katıldı.

Törende konuşan Afganistan Kızılay Başkanı Kureyşi, Türk Kızılaya yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Kureyşi, Türk Kızılay ve diğer kurumların yardımına acil ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak ülkede yoksulluk ve işsizliğin had safhada olduğunu ve yardım kuruluşlarının Afganistan'a yardımlarını artırarak sürdürmesini istediklerini belirtti.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı yetkilisi Mahfuz Yoldaş da Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı olarak savaş nedeniyle başkent Kabil'e göç etmiş 100 mağdur aileye gıda kolisi dağıtacaklarını kaydetti.

Gıda kolisi içerisinde pirinç, sıvı yağ, barbunya, çay, şeker, tuz ve makarna bulunduğunu dile getiren Yoldaş, zor koşullarda da Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Yoldaş, Türk halkının yardımlarını Afgan halkına ulaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türk Kızılaydan Afganistan'daki mağdur ailelere yardım
Türk Kızılaydan Afganistan'daki mağdur ailelere yardım
Türk Kızılaydan Afganistan'daki mağdur ailelere yardım
Türk Kızılaydan Afganistan'daki mağdur ailelere yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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