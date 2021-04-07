Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları yönetimi, "Gönül köprüleri kuruyor" projesi kapsamında Muradiye ilçesindeki kadın ve öğrencilere giyim ve oyuncak yardımı yaptı.

Türk KızılayBayrampaşa Kadın Kolları yönetimi, "Gönül köprüleri kuruyor" projesi kapsamında Muradiye ilçesindeki kadın ve öğrencilere giyim ve oyuncak yardımı yaptı.

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanı Handan Gönül Teke, beraberindekiler ile birlikte "Gönül köprüleri kuruyor" projesi kapsamında Muradiye ilçesine geldi. İlçeye bağlı Yumaklı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden heyet, burada öğrencilere oyuncak dağıtırken, Yumaklı ve Babacan mahallesinde ikamet eden yaklaşık 400 kadına ise iç giyim ve triko kazak hediye ettiler. Mahalle ziyaretlerini tamamlayan Başkan Teke ve beraberindekiler Kızılay Muradiye Şubesi'ni ziyaret ettiler. Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay tarafından karşılanan heyet, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Başkan Teke, burada özverili çalışmalarından dolayı Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay'a plaket verdi verdi.

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kızılay Kadın Kolları Başkanı Handan Gönül Teke, "Bayrampaşa Kızılay Kadın Kolları olarak Van'a geldiğimiz için çok mutluyum. Bu maneviyatı bizzat hissettiğim için derin duygular içindeyim. Ekibim ve ben gerek insanlığı olsun gerekse misafirperverliği olsun Van'daki Kızılay başkanlarımızdan ve bize eşlik eden tüm şube başkanlarımıza teşekkür ederim. Paylaştıkça büyümeğe, büyüdükçe daha da paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli ikramları ve kültürel zenginliklerini bizlere de yansıtıp yüzlerimizde gülümsemeye sebep oldular. Bir daha ki projemiz de tekrar 'Van' diyerek yola çıkmaktan gurur duyacağımı belirtmek isterim. Bütün bu program adına şükranlarımı sunar devamını dilerim" dedi.

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise "İstanbul Bayrampaşa'dan Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı İlkokulu ve Ortaokulunu ile Kızılay Muradiye Şubesi'ni ziyaret edip yaptıkları yardımlardan dolayı Bayrampaşa Kızılay Kadın Kolları Başkanı Handan Gönül Teke ve ekibine çok çok teşekkür ederin. Kendisine ve ekibine sağlıklı uzun ömürler dileriz. Kızılay Muradiye Şubemizi ziyaret edip bizlere plaket verdiler. Bizde Muradiye şubesi olarak Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanımız Teke ve ekibine teşekkür ederim" dedi. - VAN

Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret
Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılay'ı Bayrampaşa Kadın Kolları'ndan Van'a ısıtan ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:43:05. #1.14#
title