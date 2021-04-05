Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç, kan ihtiyacı duyanların her zaman yanında oldukların söyledi
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Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç, kan ihtiyacı duyanların her zaman yanında oldukların söyledi

Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç, kan ihtiyacı duyanların her zaman yanında oldukların söyledi

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "İnşallah kimse kana ihtiyaç duymaz, kana muhtaç olmaz ama ihtiyaç duyulduğunda bilinsin ki Türk Kızılay her zaman ihtiyaç duyanların yanında.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "İnşallah kimse kana ihtiyaç duymaz, kana muhtaç olmaz ama ihtiyaç duyulduğunda bilinsin ki Türk Kızılay her zaman ihtiyaç duyanların yanında." dedi.

Turunç, İzmir'in Menemen ilçesindeki Türk Kızılay Attila İlhan Kan Alma Birimi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kurumun, dünyanın farklı yerlerinde insanların sıkıntılarını gidermek adına çalışma yürüttüğünü belirtti.

Türk Kızılay'ın, 17 ülkede temsilciliğinin bulunduğunu aktaran Turunç, şunları kaydetti:

"Allah'tan ecdadımız Kızılay'ı kurmuş. Kızılay'ın kan alma birimi yalnızca Türkiye'nin içerisinde değil, yurt dışında da çok iyi faaliyetler sürdürüyor. Türkiye'de sistem gerçekten iyi bir noktada. Tabi ki temennimiz o ki bırakın kanı, kimsenin bir bardak suya ihtiyacı olmasın. Biz insanlara yardımcı olmanın, insanların sıkıntısını gidermenin ne anlama geldiğini bilen bir milletiz. Milletimizin bu güzel duygularından dolayı ben bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Dolayısıyla Kızılay milletin Kızılay'ıdır. İşte bu manada Kızılay'ı büyütenleri hayırla yad ediyoruz. Onların geride kalan mirasını daha da büyütmek suretiyle biz, bizden sonraki kuşaklara bu emaneti devredeceğiz. İnşallah kimse kana ihtiyaç duymaz, kana muhtaç olmaz ama ihtiyaç duyulduğunda bilinsin ki Türk Kızılay her zaman ihtiyaç duyanların yanında."

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök ise Ege Bölgesi'nin en modern kan alma birimlerinden birini açtıklarını dile getirdi.

Kızılay çatısı altında birleşen, böylesine hayırlı görevi yapabilmelerini sağlayan ilgililere teşekkür eden Gök, "Kan merkezimizde ramazan ayında hem gündüz, hem de iftardan sonra kan bağışı yapabilme imkanımız olacak. Pandemide de olsak hepimiz bir gün hasta veya hasta yakını olacağız. Kana ihtiyacımız olacak. Paranın, gücün, siyasetin alamayacağı tek şey kandır. Lütfen bunu unutmayalım." diye konuştu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da Menemenli olan Attila İlhan'ın adının burada yaşatılmasının kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

Törene, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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