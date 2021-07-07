Türk Kızılay Diyarbakır Yenişehir Şubesi'nin İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Giyim Mağazasının Açılışı Yapıldı
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Türk Kızılay Diyarbakır Yenişehir Şubesi'nin İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Giyim Mağazasının Açılışı Yapıldı

Türk Kızılay Diyarbakır Yenişehir Şubesi'nin İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Giyim Mağazasının Açılışı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Kızılay Derneği Yenişehir Şubesi'nin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giyim verilecek butik giyim mağazasının açılışı yapıldı.

Türk Kızılay Derneği Yenişehir Şubesi'nin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giyim verilecek butik giyim mağazasının açılışı yapıldı.

Diyarbakır Yenişehir Kızılay Şubesi kentte bir ilki gerçekleştirdi.

Yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giyim eşyası verilecek olan butik giyim mağazası açıldı. Açılışa Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Beşikçi, başkan yardımcısı Hacı Cebe, AK Parti kadın Kolları Genel Merkez üyesi Suna Kepoğlu Ataman, AK Parti Diyarbakır Il Başkan Vekili Serap AKBAŞ, Kızılay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Bem-Bir-Sen İl Başkanı M. Zeki Yağmur, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Erişen katıldı.

Kızılay Derneği Yenişehir Şube Başkanı Ahmet Akbaş, "Açılışa katılan tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Ayrıca, butik mağazasının oluşmasında emeği geçen yönetim kurulu üyelerimiz, Başkan yardımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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Türk Kızılay Diyarbakır Yenişehir Şubesi'nin İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Giyim Mağazasının Açılışı Yapıldı - Haberler
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