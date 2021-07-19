Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda kolisi dağıttı
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Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda kolisi dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Derneği Diyarbakır Şubesi Hazro ilçesinde daha önce belirlemiş olduğu ailelere gıda kolisi, et ve kavurma ulaştırdı.

Türk Kızılay Derneği Diyarbakır Şubesi Hazro ilçesinde daha önce belirlemiş olduğu ailelere gıda kolisi, et ve kavurma ulaştırdı.

Hazro ilçesinde 30 aileye gıda yardımı yapıldığını belirten Kızılay Hazro İlçe Temsilcisi Fuat Güler, "Amacımız bayram öncesi dar gelirli vatandaşları sevindirmektir. Kızılay derneğimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha öncede Ramazan ayında çeşitli kuru gıda yardımında bulunduk. Bugün de Hamza Zengin ve Kızılay gönüllülerimizle Kurban Bayramı öncesi aldığımız gıda yardımlarını burada tespit ettiğimiz 30 aileye gıda, 12 aileye de et ve kavurma dağıttık" dedi. - DİYARBAKIR

Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda kolisi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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