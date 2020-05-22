Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi
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Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi

Türk Kızılay'ı tarafından 1 tır yardım malzemesi Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktı.

Türk Kızılay'dan Dağıstan'a 1 tır yardım malzemesi
22.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:22

Türk Kızılay'ı tarafından 1 tır yardım malzemesi Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne 1 tır yardım malzemesi gönderildi. Yardım malzemeleri Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve Çerkes Dernekleri Federasyonu temsilcisi Hacı Bayram Bolat'ın katıldığı uğurlama töreni ile Türk Kızılay'ın Etimesgut tesislerinden yola çıktı.

"Korona virüs her bölgede tesirini gittikçe arttırıyor"

8 farklı malzemeden oluşan ve Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne doğru yola çıkan yardım tırının yanı sıra akşam saatlerinde Tacikistan'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere hareket etmesi planlanan Türk Hava Yolları uçağının da beraberinde 20 bin adet 3 katlı cerrahi maske götüreceğinin bilgisini aktaran Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, "Korona virüs her bölgede tesirini gittikçe arttırıyor. Rusya'nın Dağıstan bölgesinde de yavaş yavaş vakaların ortaya çıktığını ve bununla ilgili tedbirlerin alındığını da biliyoruz. Bölgede kişisel koruyucu ekipman ve ilaçlara ihtiyaç olduğunu Çerkes Dernekleri Federasyonu tarafımıza iletti. Cumhurbaşkanlığımız, Dış İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonuyla birlikte bizler 1 tır yardım malzemesini Dağıstan'a uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağıstan'a giden yardım tırının maliyeti 2.6 Milyon TL

Öte yandan Ankara'dan yola çıkan yardım TIR'ında 100 bin adet 3 katlı cerrahi maske, 20 bin adet EN149 Maske, 20 bin adet Koruyucu Tulum, 22 bin adet Koruyucu Gözlük, 3 bin adet Plenequil TB İlaç, 3 bin adet Tamıflu TB İlaç, 5 adet Türkiye'de üretilen Milli Solunum Cihazı, 500 litre Dezenfektan olduğunun altını çizen Altan, "Bu yardımın maliyeti 2.6 milyon TL. Bu yardımla 28. yardımımızı yolluyoruz. Akşam da inşallah Tacikistan'a 29. yardımımızı göndereceğiz. Tacikistan'a da 20 Bin tane Cerrahi Maske ulaştıracağız. Dileğimiz ve temennimiz bu salgının bir an evvel ortadan kalkması. Biz, Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere çalışmanın yapılmasında yardımcı olan Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çerkes Derneği Federasyonu, Rusya'daki Dağıstan yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu yardım tırının oluşmasında Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı oldu"

Çerkes Dernekleri Federasyonu adına yardım tırının gönderildiği alanda bulunan Hacı Bayram Bolat ise, "Bu yardım tırının oluşmasında Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı oluşmuştur. Bundan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki; bu yardım Korona virüsün en çok görüldüğü Cumhuriyetlerden birisi olan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ne faydalı olacaktır. En kısa zamanda Dağıstanlıların Covid-19'dan kurtulmaları ve oradaki hayatın normale dönmesini diliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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