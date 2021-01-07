Türk Kızılay çocuklar için "bir yumak mutluluk" örüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Kızılay çocuklar için "bir yumak mutluluk" örüyor

07.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:18
Türk Kızılay çocuklar için

Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kollarınca, ihtiyaç sahibi çocuklar için "Bir yumak mutluluk" projesi kapsamında atkı ve bere hazırlanıyor.

Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kollarınca, ihtiyaç sahibi çocuklar için "Bir yumak mutluluk" projesi kapsamında atkı ve bere hazırlanıyor.

Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yıldırım Gürel, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hazırladıkları sosyal projelerle ulaştıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik "Bir yumak mutluluk" projesini başlattıklarını ifade eden Gürel, "Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kolları olarak sahada çalışmalarımızı yürütürken birçok ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çaldık. Ev ziyaretlerimizde çocukların ihtiyaçlarını belirledik ve buna göre bir proje yapmaya karar verdik. Çocukların atkı ve bereye ihtiyaçları olduğunu gördük. Bu nedenle de 'Bir yumak Mutluluk' projesini hayata geçirdik." dedi.

Gürel, Kızılay Kadın Kollarının yeni bir oluşum olduğunu, daha fazla kişiye ulaşabilmek için kadınların gönüllü desteklerini beklediklerini dile getirdi.

Söz konusu projeye Kadın Kolları yönetimiyle birlikte başlangıç olarak 50 ev hanımının katıldığını anlatan Gürel, bazı kadınların şubede örgülerini ördüğünü, bir çoğunun da pandemiden dolayı evlerinde örgülerine devam ettiğini belirtti.

Bir çocuğun yüzünü güldürmenin kendilerini mutlu edeceğine işaret eden Gürel, "Atkı, berelerde bir hafta örüm aşaması olacak. Projemize destek vermek isteyen ev hanımları internet ve sosyal medya sayfalarımızdan veya buraya gelerek bize ulaşabilirler." diye konuştu.

Gürel, bir hafta sonra hazırlanan atkı ve berelerin çocuklara hediye edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay çocuklar için "bir yumak mutluluk" örüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 09:22:48. #1.14#
title