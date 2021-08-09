Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu

Türkiye'de sığınmacı olan Sunatullah Saadat isimli Afgan gazetecinin Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekmiş ve Saadat yeni bir video çekerek herkesten özür dilemişti. Ancak sosyal medyada Afgan gazeteciye yönelik tepkiler dinmiyor, sert eleştirilerin hedefindeki isme yönelik yorumlar sonrasında "#SunatullahSaadatTutuklansın" hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrasında mültecilerin Türkiye sınırına yönelik akınına ilişkin görüntüler kamuoyunda günlerdir geniş yer bulurken, Sunatullah Saadat isimli Afgan gazetecinin Türk kadınlarına ve mültecilere ilişkin çıkışlarıyla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik hakaret dolu sözleri Türkiye'yi ayağı kaldırmıştı.

AĞIR ELEŞTİRİLER SONRASI GERİ ADIM ATTI

Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden gelen ağır eleştiriler sonrasında geri adım atmış ve yayınladığı yeni videoda özür dilemişti.

"TÜRK KADINLARINDAN VE TANJU ÖZCAN'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Türkiye'de sığınmacı olarak bulunduğu öne sürülen Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yeni videosunda şu ifadeleri kullandı;

"Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor, bütün Afganlar eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyor. Onu da biraz düşünün."

ÖZÜR DİLEDİ AMA TEPKİLER DİNMİYOR: SUNATULLAH SAADAT TUTUKLANSIN

Saadat'ın yayınladığı yeni videoda özür dilemesi tepkileri dindirmediği gibi aksine artırdı. Sosyal medya kullanıcıları Afgan gazetecinin tutuklanmasını isterken, yapılan yorumlar sonrası "#SunatullahSaadatTutuklansın" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;