Türk Girişimci Tarafından İlk Yerli Deniz Otomobili Üretildi Antalya'da girişimci Muammer Şahinkaya, sanayi sitesindeki 180 metrekarelik atölyede Türkiye'nin ilk yerli deniz otomobilini üretti.

Antalya'da girişimci Muammer Şahinkaya, sanayi sitesindeki 180 metrekarelik atölyede Türkiye'nin ilk yerli deniz otomobilini üretti. Bugüne kadar 30 otomobil ürettiklerini belirten Şahinkaya, sırada 19 otomobil daha olduğunu belirtti.

Yerli Deniz Otomobili Yoğun İlgi Görüyor

Şahinkaya tarafından turizme yönelik alternatif bir deniz aracı olarak nitelendirilen otomobiller yoğun ilgi görüyor. 110 ve 130 beygir olmak üzere 2 çeşit motora sahip olan deniz otomobilleri 35 ila 70 bin TL arasında fiyat etiketi ile satılıyor. 110 beygir motora sahip olan deniz otomobili 80 kilometre hıza çıkabilirken 130 beygir motora sahip olan deniz otomobili ise 100 km hıza ulaşabiliyor.

Şahinkaya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2015 yılında çalışırken evimin çatısında da otomobil üzerine modelleme çalışması yaptım. Sonrasında bir jet-ski motoru bularak bunu otomobile monte ettim. Ardından Karadeniz usulü suya indirdim ve sonrasında hayatımı bu yönde değiştirdim. Şu an bu aracı Türkiye'de ilk yapan biziz. Ciddi talep alıyoruz. Pandemiden dolayı ertelenen taleplerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Şahinkaya, "Bu araç bakanlıktan aldığımız izin doğrultusunda ve kaptan ehliyeti gerektirmiyor. Jet-ski kategorisinde bir araç. Turizme yönelik alternatif bir deniz aracı. Dünyanın herhangi bir yerinde jet-ski'yi bulabilir ve kullanabilirsiniz ama böyle bir aracı bulup kullanamazsınız. Farkındalık yaratmak için bu işe girdik ve başarılı olduk" şeklinde konuştu.

Şahinkaya, "Araçta çocuklarımızla oturup gezebiliyoruz. Ama jet-ski de böyle bir imkan yok. İleri yaştaki insanlar jet-ski'de düşme korkusu yaşıyor. Bunun içi tamamen güvenli. Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Üretime başlamadan önce renklerine karar verilmesi gerekiyor. Bir aracı 3- 4 hafta içerisinde teslim ediyoruz" dedi.

Şahinkaya, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Genellikle yurt içine çalışıyoruz ama yavaş yavaş yurt dışından da talep gelmeye başladı. Şimdilik 180 metrekarelik atölyede üretiyoruz ama gelecekte bu alan bize yetmeyecek. Ayrıca Türkiye'de daha önce yapılmamış olan ve projesi hazır 4- 5 çalışmamız bulunuyor. Bunları şimdilik söylemezsek daha iyi olur. Sürpriz olsun. Bugüne kadar 30 otomobil ürettik. 7 araç daha üreteceğiz. Ayrıca ertelenen 12 siparişimiz var. Tekne yapımında kullanılan, elyaf ve polyester karışımı olan fiber malzeme kullanıyoruz. "

"Müşterilerimiz jet-ski'lerini getirdiği zaman motorunu bizim yaptığımız otomobile aktarıyoruz. Jetlerin kabuklarını ise kendilerine iade ediyoruz. Böyle bir üretimde alıcıya otomobil 35 bin TL'ye mal oluyor. Jet-ski'leri yoksa ve anahtar teslim araç istedikleri zaman bu rakam 60- 70 bin arasında değişiyor. Tabi ki jetin yaşına bağlı olarak fiyatlarda oynama olabiliyor. Şu ana kadar 110 ve 130 beygir olmak üzere 2 çeşit motor taktık. 110 beygirde kara hızıyla 80 kilometre hıza çıkabiliyoruz. 130 beygirde ise 100 km hız yapabiliyor. Bizim hedeflerimiz büyük."