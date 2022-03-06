Ukrayna'daki Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Çatışma anları anbean kamerada - Haberler

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Ukrayna'daki Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Çatışma anları anbean kamerada

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Dünya
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Ukrayna İrpin'de Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı. Araç içerisindeki gazeteciler bölgeden uzaklaşırken, kurşunların hedefi olan otomobilin bütün camları tuzla buz oldu. Başka bir Türk gazeteci ise patlamanın ortasında kaldı, yaşananlar anbean kaydedildi.

Ukrayna ve Rusya savaşının 11. gününde bölgede çatışmalar şiddetlendi. İrpin'de Türk gazeteciler, Ukrayna ve Rus ordusu arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Ortalığın toz dumana karıştığı anlarda gazeteciler araçla bölgeden uzaklaştı.

Türk gazeteciler, Ukrayna'da çatışmanın ortasında kaldı

ARAÇLARI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

HaberTürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin ve Gazeteci Adem Metan'ın içerisinde bulunduğu aracın tüm camları kırıldı. Bir kurşunun isabet ettiği otomobilin son hali, gazeteciler tarafından görüntülendi.

Türk gazeteciler, Ukrayna'da çatışmanın ortasında kaldı

PATLAMANIN ORTASINDA KALDI

Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz ise aynı bölgede bir patlamanın ortasında kaldı. Yaşananlar gazeteci tarafından anbean kaydedildi.

Türk gazeteciler, Ukrayna'da çatışmanın ortasında kaldı

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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