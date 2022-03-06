Ukrayna'daki Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Çatışma anları anbean kamerada

Ukrayna ve Rusya savaşının 11. gününde bölgede çatışmalar şiddetlendi. İrpin'de Türk gazeteciler, Ukrayna ve Rus ordusu arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Ortalığın toz dumana karıştığı anlarda gazeteciler araçla bölgeden uzaklaştı.

ARAÇLARI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

HaberTürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin ve Gazeteci Adem Metan'ın içerisinde bulunduğu aracın tüm camları kırıldı. Bir kurşunun isabet ettiği otomobilin son hali, gazeteciler tarafından görüntülendi.

PATLAMANIN ORTASINDA KALDI

Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz ise aynı bölgede bir patlamanın ortasında kaldı. Yaşananlar gazeteci tarafından anbean kaydedildi.