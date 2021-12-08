Türk Eğitim-Sen'den öğretmenlik meslek kanunu açıklaması

ADIYAMAN (İHA) - Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kent merkezinde bulunan Demokrasi Parkında düzenlenen basın açıklamasına Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağır ve sendika üyeleri katıldı.

Yıllardır öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebini ortaya koyduklarını söyleyen Başkan Şemsettin Ağır, öğretmenlik meslek kanunu bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından Tbmm'ye getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Ağır, yapmış oldukları basın açıklamasında, "Öğretmenlik meslek kanununu desteklediğimizi ifade etmiştik. Tabi bu desteğimiz, devlet memuru olmamız hasebiyle sahip olduğumuz mevcut hak ve kazanımlarımızın baki kalması kaydıyla olacaktır. Öte yandan hazırlıkları tamamlandığı söylenen meslek kanununun eğitimin paydaşlarıyla henüz paylaşılmamış olmasını da anlayabilmiş değiliz. Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz. Meslek kanununun bir an önce paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması noktasında bakanlıktan bir an önce adım atmasını bekliyoruz.

Üç yılı aşkındır öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili somut bir adım atılmamış olması kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda daha fazla gecikme yaşatılmamalı ve 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanunu TBMM gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır. Bu konuda TBMM'deki tüm partilerin katkısını beklediğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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