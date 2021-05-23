TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk edebiyatında sembolizmin öncüsü kabul edilen şair, yazar ve gazeteci Cenap Şahabettin'in 1934 yılında hayata veda ettiği evi, kaderine terk edildi.

Türk edebiyatında sembolizmin öncüsü kabul edilen şair, yazar ve gazeteci Cenap Şahabettin'in 1934 yılında hayata veda ettiği evi, kaderine terk edildi. Çatısında hasar oluşan, içi çöple dolan evin bahçesi ise, otopark olarak kullanılıyor. Yüksek Mimar Restoratör Seda Özen Bilgili, 'Bu yapının bahçesi zamanında oldukça ağaçlıktı ancak yapının bahçesinde artık ağaçlar yok ve bahçe otopark olarak kullanılıyor. Aslında tarihi eser parsellerinin otopark olarak kullanılması 660 sayılı ilke kararına da aykırı" dedi.

Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil'le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri olan, sembolizm akımının öncülerinden Cenap Şahabettin'in uzun yıllar yaşadığı İstanbul Bakırköy Milliyetçi Sokak'taki evi, harabeye döndü. Usta yazarın 1934 yılında gözlerini hayata yumduğu ev, şimdilerde yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Bahçesi, ağaçlar kesilerek otoparka çevrilen evin çatısında zarar oluştu, içi ise çöplerle doldu. Bir dönem madde bağımlılarının da mesken tuttuğu evin içinde bazı yerler yanmış durumda.

'ŞEHRİN HAFIZASI İÇİN BU YAPI OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Yüksek Mimar Restoratör Seda Özen Bilgili, 'Cenap Şahabettin'in evi aslında daha büyük bir alana yayılıyor. Yandaki apartman bloklarında bu parselden ayrılarak, inşa edilmiş. Burası zamanında oldukça ağaçlık ve dönemin Bakırköy'ün tarihi dokusunu yaşatan bir sokaktı. Evin dönemin gazetelerinde oldukça önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Şehrin hafızası için bu yapı oldukça önemli. Bu yapının en az 100 ya da 120 yıllık bir yapı olduğunu tahmin ediyorum. Zaten Cenap Şahabettin 1934 yılında hayatını kaybetti. Bu yapı korunması gereken bir yapı olarak tescilli durumda. Kültür hayatımızda bizim için yeri olan insanların yaşadıkları evler, oldukça önemli. Bu yapı eski eser niteliği taşımasaydı da kültürel hayatımızdaki yeri nedeniyle tescil edilebilirdi" dedi. Evin bahçesinin eskiden oldukça ağaçlık olduğunu belirten Bilgili, 'Yapının bahçesinde artık ağaçlar yok ve bahçe otopark olarak kullanılıyor. Aslında tarihi eser parsellerinin otopark olarak kullanılması 660 sayılı ilke kararına da aykırı. Bu durum oldukça üzücü. Buranın bir kültür kurumu olması gerekirdi. Dolayısıyla Cenap Şahabettin'in evi, gezdiği sokak, bize bir hikaye olarak yansıtılmalı. Bu yapı sadece arsa, parsel ve metrekareden ibaret değil. Bu yapı bizim bir dönemki hafızamız" diye konuştu.

'YAPININ OTOPARK OLARAK KULLANILMASI İÇİMİZİ ACITIYOR"

Bilgili, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu yapının otopark olarak kullanılması bizim içimizi acıtıyor. Bu yapıyı alan kişileri de mağdur etmeden bu yapı,Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırılabilir."

'1999 YILINDA BİLİNÇLİ OLARAK YAKILDI"

Yapının yıkılmaya terk edildiğini kaydeden Bilgili, 'Eski eserlerin su almaması çok önemli. Su almayan bir yapı yüzlerce yıl yaşar. Ama yapı su aldığı zaman birkaç yıl içerisinde bütün deformasyonlar görülmeye başlar. Bu yapı 1999 yılında tinerciler ve otopark mafyası tarafından bilinçli olarak yakılmış. Yapının bahçesi gerçekten çok değerli çünkü bu bahçe eskiden koru gibiymiş. Ben bu yapının restorasyonunun çok zor olduğunu düşünmüyorum. Birtakım güçlendirmeli katkılı sıvalar ile bu yapı güçlendirilebilir. Ama öncelikle yapının su almaması için çatısı onarılmalı ve camlarının bir an önce kapatılması gerekir" ifadelerini kullandı.

TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Erdoğan: 'İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir.
Erdoğan: "İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir.
Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.'
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Volkan Bozkır Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Necati Şaşmaz İbrahim Tatlıses Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ CENAP ŞAHABETTİN'İN EVİ OTOPARK OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 11:52:59. #1.13#

title