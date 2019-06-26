Türk dizileri NATPE fuarıyla dünyaya açılıyor! NATPE fuarı ne zaman?

Dünyada severek takip edilen Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın ardından sayısız dizi uluslararası çapta tanınmaya devam ediyor. Son olarak Macaristan Budapeşte'de yapılacak olan NATPE fuarına Türkiye'nin en seçkin ve sevilen dizileri katılacak. İşte o diziler…

NATPE FUARINA KATILACAK DİZİLER NETLEŞTİ

Son dönemde tüm dünyada büyük ilgi gören Türk dizileri, uzun yayın süreleriyle diğer yabancı dizilerinden ayrılıyor. Dikkat çeken diziler her geçen yıl uluslararası boyuttaki kimi fuara katılarak, dünya çapında tanınır hale geldi. Son olarak Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte'de yapılacak olan NATPE fuarına gidecek diziler belli oldu.

NATPE FUARI NE ZAMAN?

Aralarında yayın hayatına yeni başlayan ve kısa sürede ülkede fırtınalar gibi esen Hercai ve Afili Aşk da bulunuyor. İçerik fuarı olarak bilinen NATPE'in, Budapeşte'ye dağıtım şirketleri tarafından götürülen diziler, sevenleriyle buluşacak. 25-26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek fuar, Ocak ayından sonra Miami'de yapılmış olan fuarın ikinci ayağı olacak. Fuara katılacak dağıtım şirketlerinin tanıtımını yapacağı diziler:

FUARA KATILACAK DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE DİZİLER

ATV Distribution:

Hercai

Sen Anlat Karadeniz

Ağlama Anne

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Beni Bırakma

Aşk ve Mavi

Kırgın Çiçekler

Yeter

Seviyor Sevmiyor

Kara Ekmek

Calinos Entertainment:

Vurgun

Yasak Elma

Bizim Hikaye

Kadın

Global Agency:

Kardeş Çocukları

Gülperi

İstanbullu Gelin

Erkenci Kuş

Bodrum Masalı

Inter Medya:

Bir Zamanlar Çukurova

Hayat Şarkısı

Çukur

Kanatsız Kuşlar

Kanal D Internatonal:

Zalim İstanbul

Afili Aşk

Siyah Beyaz Aşk

Muhteşem İkili

Vatanım Sensin