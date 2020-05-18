Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal'dan 19 Mayıs mesajı
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal'dan 19 Mayıs mesajı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal'dan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:57

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ünal yayımladığı mesajda "Tarih sahnesine çıktığı günden itibaren hürriyet aşığı olan Türk Milleti, 19 Mayıs günü yeniden dirilişini bütün dünyaya göstermiştir. O gün, kaybolmaya yüz tutmuş gelecek umutları tekrar yeşermeye başlamıştır. 19 Mayıs 1919, sinsi emellerle vatan topraklarını parçalayarak işgal etmenin ve Türk-İslam varlığını Anadolu'dan çıkarmanın hesaplarını yapanlara vurulan bir tokattır. Osmanlı Devletini yıkmak için dört bir yandan saldıranlara karşı, küllerinden doğmanın başlangıcı olmuştur. Mustafa Kemal ve kendisine inanan arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattıkları zorlu yürüyüş, her tarafa dalga dalga yayılarak, tükenmişlik, yılgınlık ve başıboşluk duyguları yerini heyecana bırakmıştı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşları döşenmiş oldu. O zor şartlarda milletimiz sağduyusu, istiklal ve istikbaline düşkünlüğü ile kenetlenmeyi bilmişti. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın eşsiz örneğini göstermişti. Millet olarak, akla hayale gelmez acılar yaşanmasına ve karşılaşılan her zorluğa rağmen, varlığını korumayı bilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin 1919 yılından bugüne kadar çok badireler atlattığını ifade eden Ünal, "Allah'ın izniyle hepsinden de yüz akıyla çıkmıştır. Bir ve beraber olunduğu sürece de, her türlü hainliklerin üstesinden gelecek güçtedir. Kökleri asırlar öncesine dayanan milli ruhu, geleceğimiz olan gençlerimize aktarmak ve onlara dünü unutturmamak gereklidir. Gençliğe verilecek milli ve manevi bilgi ve donanım sayesinde, yarınlarımız emin olacaktır. Gençlerimizin bedenen sağlıklı olmaları çok önemlidir. Bunun yanında; Allah, vatan, millet, bayrak, anne, baba, çevre ve insan sevgisiyle yetişmeleri olmazsa olmazdır. Bu görev her ailenin, özellikle de Devletimizi yönetenlerin en önemli sorumluluğundadır. Unutulmamalıdır ki, gençlerin yetişmesindeki en küçük bir ihmal ülkemizin geleceğini sekteye uğratabilir. Milletimizin teminatı bugünün gençleridir. 19 Mayıs bunun için önemlidir ve fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbalimiz için milli direnişi, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, cefakar kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmet, saygı ve hürmetle anıyorum. Cenab-ı Allah (cc) cennet vatanımızı ve milletimizi, karşı karşıya kaldığımız virüs salgınından, her türlü tehlikelerden, felaketlerden ve iç dış bütün hainliklerden korusun. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilelebet var olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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