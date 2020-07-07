Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
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Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarındaki 3 sahada 'Navtex' ilan ederek tatbikat duyurusu yaptı. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlendi. Doğu Akdeniz'de geçen ay Türk Hava Kuvvetleri ile dev bir tatbikata imza atan Deniz Kuvvetleri, bölgedeki hakim güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
07.07.2020 20:14 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:23

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya'da gerilimin tırmandığı bir dönemde Doğu Akdeniz'de harbe hazırlık eğitimi icra edecek. Libya açıklarında eğitim yapmak için NAVTEX ilan eden Türk Deniz Kuvvetleri, eğitim alanlarının adını Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirledi.

TSK 'HAKİM GÜÇ' OLDUĞUNU TEKRAR ORTAYA KOYDU

Uluslararası sularda ve hava sahasında icra edilen eğitimlerde jetler ve hava unsurlarının Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesi denendi ve geliştirildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; 17 uçak ve 8 savaş gemisiyle Doğu Akdeniz'de hava ve deniz sahasını kapatan TSK, bölgede hakim güç bir kez daha ortaya koydu.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

11 HAZİRAN'DAKİ TATBİKAT SES GETİRDİ

Gidiş ve dönüş toplam 4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Söz konusu tatbikatın dost ve düşman ülkeler için mesaj taşıdığını belirten uzmanlar, "Türkiye, 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerine 'istediğimiz her noktaya' ulaşırız mesajı verdi. Bu faaliyetin birincil muhatabı IRINI operasyonuna katılan Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan'dır. İkinci muhatapları İsrail ve Mısır'dır. Üçüncü seviyedeki muhatapları ise hem dostumuz hem de düşmanımız olmaya niyetlenen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Yorumları (1)
SAFLAR SIKI: Z Kuşağına selamlar. Uyumayın yerli ve milli olan şeylere destek verin. Çünkü düşman uyumuyor.
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