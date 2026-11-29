Rize'nin Çayeli ilçesinde insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim, çay bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, gece saatlerinde Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde meydana geldi. Şiddetli patlama sesiyle köyde korku ve panik yaşanırken, vatandaşlar sesin geldiği bölgeye yöneldi. Saat 01.33'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde kanat ve gövde parçaları tespit etti. Cismin düştüğü çay bahçesinde yaklaşık 70 metrekare büyüklüğünde çukur oluşurken, patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre çevredeki 4 evin camları kırıldı. Cismin düştüğü noktaya en yakın evin yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

BÖLGEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Cisimde bulunan patlayıcı maddenin infilak ettiği değerlendirilirken, çevrede başka patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine jandarma ekipleri bölgeye girişleri kapattı. Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) sabah saatlerinde olay yerinde inceleme yapması bekleniyor. Köyde yaşayan vatandaşlar, patlamanın etkisiyle 1 kilometre çapındaki alanda bulunan evlerin camlarının sarsıldığını belirtti. Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesinin ise köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çayeli ilçe merkezinden de duyulduğu öğrenildi.

KÖYLÜLER O ANLARI ANLATTI

Köy sakinlerinden Memiş Karaduman, patlama sesini duyduktan sonra jandarmaya ihbarda bulunduğunu belirterek, "Saat 01.30 civarıydı, yeni yatmıştım. Sesi çok yakındı. Uçak gibi bir şey düştüğünü düşündüm. Patlama çok şiddetliydi. Evime 300 metre uzaklıkta düştü. Yakındaki evlerin camları kırıldı. Kapıya çıktım, baktım yangın var. Jandarmaya haber verdim. Ekipleri ben getirdim. Oraya çıktık, baktık, İHA olduğunu tespit ettik" dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Sarı ise büyük korku yaşadığını ifade ederek, "Uyuyordum, sesi duydum ama kendisini göremedim. Patlama olduğunu ve çaylıktan aşağıya doğru yanarak indiğini gördüm. Bomba atıldığını zannettim. Böyle bir patlamayı ilk defa duydum" diye konuştu.

Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesini duyduğunu anlatan Muhammet Ali Kara da "Pervane sesini duydum. Motor sesiydi. Kalktım, cama doğru gittim. Bir cisim olduğunu fark ettim ama ne olduğunu anlayamadan patlama sesi duydum. Bizi gerçekten sarstı. Evlere gelecek, birine bir şey olacak diye çok korktum ama boş araziye düştü, o yüzden rahatladık" ifadelerini kullandı.

PATLAMA SESİ CANLI YAYINA YANSIDI

Öte yandan, olay sırasında köyde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gençlerin yayın kaydına patlama sesi de yansıdı.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, cismin türü ve menşeinin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı