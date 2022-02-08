Türk Demokrasi Vakfı'nda dikkat çeken yeni yapılanma

Türk Demokrasi Vakfı yeni isimlerle yeni faaliyetlere geçiyor. Yönetim Kurulu'nda yeni yapılanmalara giden Türk Demokrasi Vakfı'nda önemli isimler bir araya geldi.

YENİ BAŞKAN SALİH UZUN

Salih Uzun'un başkanlığında yeniden yapılanan Türk Demokrasi Vakfı'ndaki yeni yapılanma, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal başta olmak üzere merkez sağın yeni kuşaktan önemli isimlerinin katılmasıyla dikkat çekici hale geldi.

UYSAL, MUMCU VE BAYAR MÜTEVELLİ HEYET'TE

Gültekin Uysal'ın yanı sıra Erkan Mumcu ve Mehmet Ali Bayar ile birlikte; TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Alp, TOBB eski Genel Sekreteri İsmail Köksal ve uzun yıllar birçok farklı sivil toplum örgütünde önemli görevler üstlenmiş olan Hamit Tahan da Türk Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti'ne yeni katılan isimler arasında yer aldı.

PROF. AHMET KASIM HAN BAŞKAN YARDIMCISI

Vakfın başkan yardımcılığını İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han üstlendi. Pof. Han'ın dışında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomist yazar Doç. Dr. Oğuz Demir, Türk siyasal yaşamı üzerine önemli çalışmaları bulunan BŞEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Yücel, eski milletvekillerinden Prof. Dr. Dursun Akdemir, Eski Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Bülent Şahinalp, Rusya ve enerji politikaları uzmanı analist Aydın Sezer, uluslararası terörizm ve güvenlik politikaları uzmanı Dr. Melih Aktaş, Governance and Development Global CEO'su Gözde Dizdar, Okyanus Düşünce Grubu Başkanı Okan Akınç ile 2016-2018 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası'nda projeler yürütmüş olan ve çok sayıda uluslararası yayını bulunan Dr. Neslihan Çevik gibi siyaset ve iş çevrelerinin yakından tanıdığı akademisyenler de TDV'nin yeni yapılanmasında görev aldılar. Vakıf genel sekreterliğini A.Baki Mert, saymanlığını ise Nihat Onbaşıoğlu yürütecek.

ANKARA KENT KONSEYİ BAŞKANI DA KATILDI

TDV'nın yeni yapılanmasında görev alan diğer dikkat çekici isimler ise şöyle: Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, gazeteci Ömer Selvi, hukukçu, siyasetçi ve iş insanları; Gizem Cevahir, Serdar Faralyalı, Haydar Altıntaş, Serhat Emanet, Talip Parlak, Bülent Biçer, Adem İpek, Nur Kaan, Ahmet Rüştü Kadıoğlu, Kamil Seçkin Özdemir, Şenol Yanıkdemir, Av. Fettullah Gündüz, Av. Murat Keçeciler, Av. Özgür Salman, Av. Gülşirin Aydemir Zergeloğlu, Av. Gülin Akbaba Gezmiş, YMM Hakan Koca, Berkay Özgüven,Mustafa Çelik ve Yalçın Taze.

"TÜRKİYE'NİN MAKUL SESLERE İHTİYACI VAR"

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun vakfın yeniden yapılanmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede: "Bu topraklarda yaşayan herkesin güven ve huzur içerisinde olmasını, kalkınmış, gelişmiş, dünyada itibar sahibi bir ülkede yaşamasını istiyorsak, bize lazım olan demokrasidir, eksiksiz demokrasidir. Hem de hava kadar su kadar lazımdır. Bu yüzden yeni nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yerleşmiş bir demokrasisidir. Türk Demokrasi Vakfı olarak hedefimiz; Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna katkı sağlamak, işleyen, evrensel standartlarda bir demokrasi kurulması için yol gösterici bir hareket olmaktır. Adeta kamplara bölünmüş Türkiye'nin, sadece kendi kampına değil herkese ulaşabilen makul seslere, çoğulcu yapılara ihtiyacı var. Hem fikri sahada, hem de düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu alanda önemli bir mesafe kat etmeyi düşünüyoruz. Yeni kuşaklar ve tecrübeli isimlerin katılımıyla yaptığımız başlangıç, bu hedefin ilk adımı olacaktır." dedi.