Türk Bilim İnsanı Tıraş'ın hedefi uluslararası Ar-Ge Merkezi kurmak
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Türk Bilim İnsanı Tıraş'ın hedefi uluslararası Ar-Ge Merkezi kurmak

Türk Bilim İnsanı Tıraş'ın hedefi uluslararası Ar-Ge Merkezi kurmak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi tarafından 'Tanıtım Günleri' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Aday Öğrenciler Akademisyenler ile Buluşuyor' söyleşi programlarının konuğu olan Fermilab ve CERN Laboratuvar Ekibindeki Türk Bilim İnsanı Dr. Öğr.

Erciyes Üniversitesi tarafından 'Tanıtım Günleri' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Aday Öğrenciler Akademisyenler ile Buluşuyor' söyleşi programlarının konuğu olan Fermilab ve CERN Laboratuvar Ekibindeki Türk Bilim İnsanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tıraş; "Dünyada ABD'de kurulması planlanan dünyanın en büyük nötrino deneyi projesi var, 100 bin ton ağırlığında olacak ve bütçesi yaklaşık 10 milyar dolar. Biz bu deney gibi uluslararası projenin Ar-Ge merkezi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Genel Sekreter Yardımcısı Venhar Çokkeçeci ile aday öğrenciler ve aileleri katıldı. Fermilab ve CERN Laboratuvar çalışmaları hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tıraş, "Erciyes Üniversitesi ülkemizdeki 11 araştırma Üniversite'nden birisi. Çok genç ve dinamik hocalarımız var. Hem yurt dışından hem de ülkemizden birçok hocamızı da kadroya katmak için yönetimimizde çalışıyor" dedi. Aday öğrencilere ERÜ'de yürütülen akademik çalışmalar hakkında da bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tıraş, "ilk sınıftan itibaren araştırma yapamaya başlayın. Şunu da unutmayın ilk yıllar kariyerinizin araştırmasını yapmayacaksınız. Her yıl başka bir hoca ile farklı anabilim dallarında çalışmalar yürütün. Bu size ilerleyen yıllarda hangi anabilim dalında akademik çalışma yapmak istiyorsanız bunun temelini atmış olacaksınız. Yani lisans eğitiminizi bitirdiğiniz zaman, yüksek lisansa başlayacağınızda hiçbir anabilim dalını bilmiyorum olmayacak. Hem deneyim kazanacaksınız hem de anabilim dallarını öğrenmiş olacaksınız. Bu çok önemli. Bize düşen görevde üniversitedeki lisans öğrencilerini araştırma ekosistemine dahil edip, guruplarımızda yer vermek" diye konuştu.

"Projemiz; Mersin Nükleer Santrali'ne yakın 30 tonluk nötrino dedektörü kurmak"

Projeleri hakkında da bilgiler veren Tıraş; "Biliyorsunuz Mersin'de Nükleer Enerji Santrali kuruluyor. Rusyalı bir şirkete verilmişti, şuan inşaatı yapılıyor. Santralin içerisindeki nükleer tepkimelerden ortaya çıkan nötrino parçacıkları var, her saniyede milyonlarca küresel şekilde etrafa nötrino parçacıkları yayılıyor. Bizim projemiz; nükleer enerji santraline 1-2 kilometre uzaklıkta 25-30 tonluk bir nötrino detektörü kurmak ve araştırma merkezi kurmak aslında. Dünyadaki diğer deneylerle farkımız şu olacak; nötrino araştırma merkezini sadece nükleer enerji santralinden çıkan nötrinoları ölçmek ve de nükleer enerji santralini olarak anlık veri sunmak için yapmıyoruz. Nükleer Enerji Santrali'nin içerisinde ne zaman uranyum eklendi, ne zaman potasyuma dönüşüyor, o nükleer tepkimelerden anlık ne kadar nötrino dışarıya çıktı bunu ölçebiliyoruz. Hedefimiz o zaten. Biz aynı zamanda uluslararası bir Ar-Ge merkezi kurmayı hedefliyoruz. Nötrino dedektörünü dizaynlıyoruz. Dünyada ABD'de kurulması planlanan dünyanın en büyük nötrino deneyi projesi var, 100 bin ton ağırlığında olacak ve bütçesi yaklaşık 10 milyar dolar. Bu proje ekibinde dünyada 30 kişi var, ben de bu ekipteyim. Geleceğin nötrino deneyini, detektörlerini kurmayı hedefliyor. Hem güneşten, hem atmosferden gelen hem de uzaydaki patlamalarda ortaya çıkan nötrinolardan ciddi bir veri almayı hedefliyor ABD'deki deney. Biz aynı zamanda bu deney gibi uluslararası projenin Ar-Ge merkezi olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Söyleşi programının sonunda ise Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tıraş aday öğrenciler ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ

Türk Bilim İnsanı Tıraş'ın hedefi uluslararası Ar-Ge Merkezi kurmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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