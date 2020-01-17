: Türk bilim insanı Betül Kaçar'dan büyük başarı

17.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:58

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında görev yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Betül Kaçar, Twitter hesabından NASA'nın (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturduğu ekibe kabul edildiğini duyurdu.

Kaçar, "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım, ilaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diye bitireyim" dedi.

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Harvard Üniversitesi ve NASA Astrobiyoloji Enstitüsünde astrobiyolog olarak görev yapıyor. ABD'deki araştırmalarına, 19 yaşında, Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyken başvurduğu proje ile Amerikan Howard Hughes Tıp Enstitüsü (HHMI) tarafından ödüllendirilmesinden sonra başladı.

Doktora çalışmalarını Emory Üniversitesi Tıp Fakültesinde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına neden olan proteinler uzerine yaptı, doktora sonrası evrimsel biyoloji ve astrobiyoloji alanına geçiş yaparak kendi araştırma konusunu oluşturdu, bu çalışması ile NASA Genç Araştırmacı ödülünü ve NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve NASA Egzobiyoloji araştırmacı ödüllerini aldı.

Eğitim ve bilgiye ulaşım sıkıntısı çeken gençler için dünyadaki tek astrobiyoloji eğitim platformu olan NASA - SAGAN'in kurucuları arasındadır. 2016 yılında Japonya Hükümeti tarafından kurulan yer-yaşam enstitüsüne (ELSI) öğretim üyesi olmak üzere davet aldı ve halen Tokyo Teknoloji Enstitüsündeki bu görevine ABD ile eş zamanlı olarak devam ediyor.

Araştırmaları yer yüzünde kalıntı bırakan mikro-boyuttaki canlıların biyolojik yapısını anlamak üzerine olan Betül Kaçar; laboratuvarda canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırıyor ve evrendeki yaşamın izlerini arıyor.

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