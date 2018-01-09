Türk Basınının Ünlü İsimleri Gaziantep'te Buluşuyor

Türk basının önemli simalarından Sedat Ergin, Abbas Güçlü, İsmail Küçükkaya, Nazlı Çelik, Sabiha Doğan, Yavuz Donat, Osman Altınışık gibi isimler Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel Basın Ödülleri Gecesi'ne katılacak

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği Basın Ödülleri Gecesi'nin 4.sü 13 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. Gecede, Gaziantepli gazeteciler ve eşleri dayanışma ve kaynaşma içerisinde olurken, Türk basınının seçkin simaları da bu önemli gecede, Gaziantepli meslektaşlarıyla buluşacak. Hürriyet Gazetesi'nde bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği de yapan ve halen bu gazetede yazar olarak mesleğini sürdüren Sedat Ergin, Milliyet Gazetesi Eğitim Editörü ve Yazarı Abbas Güçlü, Fox TV Çalar Saat Programı'nın sunucusu Gazeteci İsmail Küçükkaya, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik ve Milat Gazetesi Yazarı Sabiha Doğan da bu önemli gecede meslektaşlarıyla beraber olacak. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ve Sabah Gazetesi Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ta geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Gaziantepli meslektaşlarıyla buluşmak için gecede yer alacak. Ayrıca, medya ve iletişim sektörünün önemli isimlerinin yanı sıra sektörle alakalı hizmet veren bazı üst bürokratlar da hafta sonu Gaziantep'e gelerek geceye katılacak.

"Duayenlerimizle bir arada olmak heyecan verici"

GGC Başkanı İbrahim Ay, bu önemli gecede, birbirinden değerli usta kalemleri ve mesleğin duayenlerini görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek "Amacımız Basın Ödülleri Gecesi'ni yerelden ulusala doğru taşımak. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl da yine çok önemli meslektaşlarımızı ağırlamıştık. Bu yıl da yine hepimizin yakından tanıdığı, mesleğinde rol model olmuş, çok kıymetli ve başarılı isimleri ağırlıyoruz. Onları daha yakından tanıma, dinleme ve tecrübelerinden yararlanma imkanı bulacağız. Ben şimdiden herkesin huzurunda bu isimlere teşekkür ediyorum" dedi.

Jüri üyeleri de gecede olacak

4. Basın Ödülleri gecesinde, bu yıl dereceye giren isimleri Türkiye'nin değişik illerinden Cemiyet Başkanları belirledi. Seçici Kurul'da yer alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mikail Pelit, Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek ve Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Sayın da aynı akşam meslektaşlarının coşkusuna ortak olacak.

4.Basın Ödülleri Gecesi'nde ünlü sanatçı Yeşim Salkım'ın sahne alacağı daha önce açıklanmıştı. Bu önemli gecenin sunucuları ise Dilay Korkmaz ve İlker Kurt olacak. Basın çalışanlarının aileleriyle katılacağı geceye, Gaziantep iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından isimler de davet edildi. - GAZİANTEP