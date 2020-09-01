"Turizmin başkenti" için yüksek sıcak uyarısı Dünyada önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da cuma ve cumartesi günleri için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Dünyada önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da cuma ve cumartesi günleri için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, yurdun Basra üzerinden gelen alçak basınç ve sıcak havanın etkisinde olduğunu belirtti.

Özellikle şu anda Güneydoğu illerinde etkili olan alçak basıncın, bugün ve yarın Akdeniz Bölgesi'nde hissedilmeye başlayacağına dikkati çeken Gültekin, bir haftalık hava tahminine göre bu hafta yağış beklenmediğini söyledi.

Perşembe gününden itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydeden Gültekin, şunları söyledi:

"Sıcaklıkların bugün ve yarın geceleri 25-26, gündüzleri de 32-33 derece seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü Basra alçak basınç etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak. Perşembe günü sıcaklığın 35 dereceye yükselmesini tahmin ediyoruz. Cuma ve cumartesi günü ise hava sıcaklığının 39-40 derecelerde seyretmesini bekliyoruz."

Perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde rüzgarın kuzeyden eseceğini ve nem oranlarının da düşük olacağını ifade eden Gültekin, pazar gününden itibaren ise sıcaklığın düşeceğini ve mevsim normallerinde olacağını bildirdi.

Orman yangınlarına dikkat

Yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlara da uyarıda bulunan, özellikle cuma ve cumartesi hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkacağını vurgulayan Gültekin, saat 11.00 ile 15.00 arasında zorunlu olunmadıkça vatandaşların güneşe çıkmamalarını istedi.

Bu günlerde nemin de düşük olmasının beklendiğine dikkati çeken Gültekin, "Yüksek sıcak, düşük nem ve kuzeyden esen rüzgar orman yangınları riskini artırıyor. Pikniğe gidecek vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte, ciğerlerimiz yanmasın, zarar görmesin diye." değerlendirmesinde bulundu.

Sıcaklıktan bunalan denize akın etti

Öte yandan tatil için Antalya'yı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin, serinlemek için adresi deniz oldu.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluştu. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, denize girip, sahilde güneşlendi.

Piknik alanlarını tercih eden tatilciler ise gölgelik alanlarda kitap okudu.

Kaynak: AA