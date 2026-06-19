Türkiye'deki Ekoturizm Alanları 6 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2025 Ekoturizm Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin farklı bölgelerinde oluşturulan 145 ekoturizm rotası, 6 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 12'nci Kalkınma Planı hedefleri kapsamında 2028 yılına kadar ekoturizm alanı sayısı 200'e çıkarılacak.

OGM tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde oluşturulan ekoturizm rotaları, özellikle yaz aylarında doğaseverlerin ilgisini topluyor. Kentleşmenin hız kazanmasıyla insanların doğayla bağ kurma ihtiyacına yönelik, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hayata geçirilen ekoturizm alanlarında ziyaretçilere doğa yürüyüşü, bisiklet, kamp, at biniciliği ve fotoğrafçılık gibi birçok aktivite imkanı sunuluyor. Ziyaretçiler, doğal güzelliklerin yanı sıra bölgelerin tarihi ve kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı buluyor. Orman ekosistemlerinin korunması çerçevesinde yürütülen ekoturizm çalışmaları, aynı zamanda bölgedeki yerel halkın ekonomik faaliyetlerine de katkı sağlıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde oluşturulan 145 ekoturizm rotasını şimdiye kadar 6 milyon kişi ziyaret etti. Bu rakamın bu yıl daha da artması bekleniyor.

'ORMAN KÖYLERİMİZ GÜÇLENİYOR'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ekoturizmin yalnızca bir turizm faaliyeti olmadığını, doğa koruma ile kırsal kalkınmayı bir araya getiren önemli bir model olduğunu belirtti. Karacabey, "İnsanların doğayla yeniden bağ kurma ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde, ormanlarımızın sağlık, estetik ve rekreasyon değerlerini vatandaşlarımızla buluştururken bu zenginliği gelecek nesillere aktarmayı da önemsiyoruz. Ekoturizm alanlarımız sayesinde ziyaretçilerimiz ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerini keşfederken, orman köylerimiz de turizmden daha fazla pay alarak ekonomik olarak güçleniyor" dedi.

6 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Karacabey, bugün 145 ekoturizm alanının vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirterek, "Bu alanlarımıza bugüne kadar yaklaşık 6 milyon ziyaretçinin geldiğini tahmin ediyoruz. 12'nci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda 2028 yılına kadar ekoturizm alanı sayımızı 200'e çıkaracağız. Amacımız, doğa turizmini sürdürülebilir bir anlayışla geliştirirken ülkemizin doğal ve kültürel mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmak ve kırsal kalkınmaya katkıyı artırmaktır" ifadelerini kullandı.

'BENİM ORMANIM' REHBER OLUYOR

Karacabey, vatandaşların ekoturizm alanlarını daha kolay keşfedebilmesi amacıyla geliştirilen 'Benim Ormanım' mobil uygulamasının önemli rehber görevi gördüğünü ifade ederek, "Uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız ekoturizm rotaları, yapılabilecek aktiviteler, hava durumu ve ulaşım bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Tüm doğaseverleri ormanlarımızın sunduğu eşsiz deneyimleri keşfetmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı