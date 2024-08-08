Turistik Tatvan Treni Bitlis'e Ulaştı

ANKARA'dan 2 gün önce 2'nci seferi için yola çıkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından uğurlanan 'Turistik Tatvan Treni', dün gece Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Trendeki İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve öğrencileri, davul-zurna ve halaylarla karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlediği 'Turistik Tatvan Treni', Ankara'dan yola çıktı, 2 günlük seferin ardından dün saat 22.00 sıralarında Tatvan'a ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından uğurlanan ve 2'nci seferini yapan TCDD'nin 'Turistik Tatvan Treni'ndeki İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve öğrencileri, Tatvan Garı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Törene; Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve bölge halkı katıldı. Karşılamada, öğrenciler davul-zurna eşliğinde oynanan halk oyunları gösterisini izledi.

'BİTLİS'İ BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI YAPACAĞIZ'

Vali Erol Karaömeroğlu, Bitlis'in değerine işaret ederek, "Turizm treni ikinci seferini ilimize yaptı. Bitlis'imizi tarihiyle, sosyolojisiyle hak ettiği yerlere getireceğiz. Kentimizi kalkınan, gelişen, turizm şehri olan ve bölgesinin parlayan yıldızı yapacağız. Bitlis'imizin bu hedeflere ulaşacağına gönülden inanıyorum. Çünkü, çok zengin bir tarihi potansiyeli var. Bitlis'in yüreği yanan iş insanları var, hayırsever iş insanları var. Ben birçok bölgede görev yaptım ama iline bu kadar düşkün olan iş adamlarını burada gördüm. Allah onları var etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Onların da yollarını açık etsin" dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da öğrencileriyle, trenle Tatvan'a gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İstanbul Üniversitesi'nin güzide 17 fakültesinden 5'er kişi, yöneticilerimizle birlikte yaklaşık 96 kişi trenle buraya geldik. İnşallah gezimiz müthiş olacak. Nitekim, 'Kurtuluş Günü'yle başlayacağız, arkasından Bitlis'imizin son tarihi düzenlemeyle gerçekleşen şehri görüp, Eren Üniversitesi'nde bir öğle yemeği olacak. Arkasından da Nemrut. Koca bir gün olacak. İnşallah önümüzdeki dönem daha pek çok sefer, Turistik Tatvan Seferi olarak gerçekleşir. Belediye Başkanımız da ve diğer bütün yetkililerimizle bu şehri daha çok tanıtımını gerçekleştirirler" diye konuştu.

'BİTLİS'İ TÜRKİYE'YE VE DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Bitlis'imiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, şehrin merkezinde Büyük İskender'in yapmış olduğu kale ile başlayan ve bölgenin ilk üniversitesi olan İhlasiye Medresesi, Ulu Cami'si köprüleri, hanları, hamamları, kervansaraylarıyla kadim bir şehir. Birçok güzel şahsiyet yetiştirmiş. Tabii ilimizi geçmişten bugüne kadar iyi tanıtamamışız. İnşallah Allah'ın izniyle bu tarz organizasyonlarla Bitlis'imizi Türkiye'ye, dünyaya daha iyi tanıtacağız" dedi.