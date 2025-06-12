Turistik Karaelmas Ekspresi 13 Haziran'da Başlıyor

Turistik Karaelmas Ekspresi 13 Haziran'da Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 13 Haziran 2025'te ilk seferine çıkacağını duyurdu. Tren, Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını keşfetme imkanı sunacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 13 Haziran Cuma günü ilk seferini gerçekleştireceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Trenimiz Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Turistik Karaelmas Ekspresi adıyla işletilecek özel trenimiz ile ilk seferine 13 Haziran 2025'te çıkacak. Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI 8 SEFER DÜZENLENECEK

Toplamda karşılıklı 8 sefer yapacak olan tren; 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren Ankara'dan cuma akşamı 21.25'te hareket edecek. Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice'de 4 saatlik mola verip Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece 23.55'te başlayacak. Pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün 19.02'de Ankara'ya varacak. Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım 2025'te hareket edecek trenin son seferi, Zonguldak'tan 15 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

Taraftarın sevgilisi yeniden formayı giyecek
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte ilk kare
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.