Saros Körfezi'nde Yapay Resif Oluşturma Projesi: Tank Batırıldı

Saros Körfezi'nde Yapay Resif Oluşturma Projesi: Tank Batırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen törenle Saros Körfezi'nde 1960 yapımı bir tank batırıldı. Vali Yunus Sezer, bölgede daha fazla yapay resif oluşturulacağını ve dalış turizminin destekleneceğini belirtti.

Saros Körfezi'ne tank batırıldı (2)

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nde Gökçetepe açıklarında 'Yapay Resif Oluşturma' projesi kapsamında düzenlenen askeri tank batırma töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Sezer, aynı bölgede bir uçak batırma istekleri de olduğunu belirterek, "Burada batırılan tankımız 1960 yapımı bir tankımız. Güzel bir etkinlik oldu. Türkiye'de de ikinci herhalde. Şimdi inşallah bir uçak batırma isteğimiz var yine benzer bölgeye. Yani bu bölgede sürekli benzer alanlar, yapay resifler oluşturacağız. Hem uçak hem tank ve benzeri malzemeleri inşallah çevreye de zarar vermeyecek şekilde bütün materyalleri söküldü, alındı. Burada yapay resifler oluşsun ve dediğim gibi dalış turizmi yapanlar da burada güzel bir vakit geçirsinler. Hem bölgemizin hem ülkemizin de tanıtımı olsun" dedi.

'SAROS BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMALI'

Bölgenin, Çanakkale'ye bağlı Gelibolu ilçesindeki tarihi sualtı parkıyla aynı rota içinde bütünleşebileceğini de söyleyen Sezer, "Gelibolu Yarımadası hemen yakınımızda birbirine yakın. Yani bir tur kapsamında hem oradaki savaş batıkları hem buradaki şimdi suyun altında batırılan gemi, uçak ve tanklar ziyaret edilebilir, bir rota oluşturulabilir, aslında bir dalış rotası oluşturulabilir Çanakkale'yle beraber. Saros bölgesi biliyorsunuz baktığınız zaman bir bütün olarak ele alınması gerekiyor zaten. Biz heyecanlıyız, inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Aralarında belediye başkanı ve eski CHP'li vekil de var! Yolsuzluk soruşturmasında 6 isme tutuklama talebi

Belediye başkanı ve eski CHP'li vekile tutuklama talebi
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Avrupa ülkesinde "sığınmacı" krizi büyüyor! Başbakan istifa etti
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fred'den paylaşım geldi: Ne yazık ki...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig devi, Trabzonspor'la yıldızlaşan Banza'yı transfer ediyor
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak

Gıda işletmeleri dikkat! O tarihten itibaren zorunlu olacak
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.