Ihlara Vadisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel sıcak hava balonları

Ihlara Vadisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel sıcak hava balonları
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Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayraklarıyla havalandı. Aksaray Valiliği tarafından Sevgi Evlerinde kalan çocuk ve gençler için özel 'Zafer uçuşu' düzenlendi.

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisinde sıcak hava balonlarından bazılarının sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Aksaray Valiliği tarafından Sevgi Evlerinde kalan çocuk ve gençler için özel 'Zafer uçuşu' düzenlendi. Sevgi Evlerinde kalan 35 çocuk, sıcak hava balonuyla gerçekleştirilen uçuşta Türk bayrağı açarak, şanlı zaferin 102'nci yıldönümünü kutladı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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