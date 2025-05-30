El Aman Hanı Restore Ediliyor: Yeni Turizm Merkezi Olacak

El Aman Hanı Restore Ediliyor: Yeni Turizm Merkezi Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi, 1579 yılında inşa edilen El Aman Hanı Kervansarayı'nı restore ederek kütüphane, cep sineması, jeopark bilgi merkezi ve çeşitli sosyal alanlarla donatmayı planlıyor. Proje yıl sonuna kadar tamamlanacak.

BİTLİS-Tatvan kara yolu kenarında bulunan ve 1579 yılında Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilen El Aman Hanı Kervansarayı aslına uygun olarak restore edilip, fonksiyonel olarak kullanılacak. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, hanın konaklama, kütüphane, cep sineması, jeopark bilgi merkezi, el sanatları satış reyonları ve kafeteryaların yer alacağı bir merkez haline geleceğini söyledi.

Yıllara meydan okuyan ihtişamı ile ilk günkü gibi ayakta duran El Aman Hanı'nın, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından restorasyonuna başlandı. Restorasyon Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından finanse edilecek. İlk olarak Osmanlı Yazma Eserler Kütüphanesi olarak planlanan ancak daha fonksiyonel kullanımı için projede değişikliğe gidilen El Aman Hanı'na, 6 farklı fonksiyon eklenerek turizmin ve bölgenin hizmetine sunulacak. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, hanın kütüphane, cep sineması, Jeopark bilgi merkezi, el sanatları satış reyonları ve kafeteryaların yer alacağı bir merkez haline geleceğini söyledi.

RESTORASYON İÇİN YIL SONU HEDEFİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çalışmalar hakkında yüklenici firma çalışanlarından bilgi aldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip El Aman Hanı'ndaki restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Elmastaş, "Konaklamanın da olacağı kervansarayda yeme-içme alanları, jeopark müzesi, cep sinemalar konferans salonları ve yöresel ürün satış noktaları gibi çeşitli fonksiyonlar bulunacak. Projenin bir diğer önemli ayağıysa Nemrut Jeoparkı ile entegre bir şekilde çalışacak olan jeopark müzesi olacak. Yaklaşık 5 asırlık han, Bitlis'teki diğer tarihi eserlerle bütünleşerek kentin turizminde önemli rol oynayacak. El Aman Hanı üniversitemiz tarafından yeniden restore edilip, fonksiyonel hale getirilecek. Tabii daha önce birkaç kez onarım geçirmişti. Son olarak yeniden projelendirdik. Şu anda projemizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Eylül ve ekim aylarında bitmesi planlanıyor" dedi.

'YENİ MEKANLAR ORTAYA ÇIKTI

Rektör Prof. Dr. Elmastaş, Bitlis'in turizm merkezi haline geldiğini belirterek "Kent, turizmde ciddi bir noktaya geldi ve yeni mekanlar ortaya çıktı. El Aman Hanı gibi diğer hanlar da var. Diğer tarihi mekanlarla birlikte artık Bitlis turizme açılma sürecini yaşıyor. Bu anlamda bizde üniversite olarak burası merkez olmak üzere birtakım çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, devam ettirip turizme kazandıracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı

Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Pencereden düğünü seyrederken gözünden vuruldu: Hayatım bitti

Pencereden düğünü seyrederken kör oldu
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.