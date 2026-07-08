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İstanbul'da restoranlardaki müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız kamerada

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İstanbul'da otel restoranlarında turistlerin döviz, altın ve pasaportlarını çalan biri çocuk iki şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 18 yaşından küçük kızın 25 suç kaydı bulunuyor.

İstanbul'da otellerin restoran bölümlerinde turistleri hedef alarak yankesicilik yaptıkları belirlenen biri çocuk 2 şüpheli, önce güvenlik kamerasına ardından düzenlenen operasyonla polise yakalandı. 18 yaşından küçük olan hırsızlık şüphelisi kızın 25 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan otellerin restoranlarında meydana gelen yankesicilik olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin farklı tarihlerde 3 otelde yankesicilik yöntemiyle çok sayıda döviz, altın takı ve pasaport çaldıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen F.Ö. ve D.B, Fatih ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden F.Ö.'nün 14 suç kaydı, hırsızlık şüphelisi kız D.B.'nin ise 25 suç kaydı bulunduğu ve ayrıca yaşının da 18'den küçük olduğu öğrenildi. Gözaltına alınarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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