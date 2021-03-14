Turizm personelinin aşılanması rekabette Türkiye'yi öne çıkaracak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için başlatılan çalışmaya ilişkin, "Daha önce güvenli turizm sertifikasının avantajını yaşıyorduk.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için başlatılan çalışmaya ilişkin, "Daha önce güvenli turizm sertifikasının avantajını yaşıyorduk. Turizm çalışanlarının da aşılanmasıyla daha güvenli turizm için rakiplerimizin bir adım önünde olacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurması sektör temsilcilerini sevindirdi.

POYD Başkanı Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk turizminin salgın sürecinde de aldığı tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Güvenli turizmle tatilcilerin ülkelerine memnun döndüğünü aktaran Atmaca, "Ülkelerine dönenler yakınlarına tavsiye ettiği için bu rezervasyonlara da olumlu yansımıştı. Daha önce güvenli turizm sertifikasının avantajını yaşıyorduk. Öncelikle turizm çalışanlarının da aşılanmasıyla daha güvenli turizm için rakiplerimizin bir adım önünde olacağız. Turizm personelinin aşılanması, rekabette Türkiye'ye avantaj sağlayacak." diye konuştu.

Atmaca, geçen yıldan bu yana 30 odanın üzerindeki tüm tesislerin güvenli turizm sertifikası almak zorunda olduğuna değindi.

Geçen sene açılmayan, bu yıl hizmet vermeyi planlayan tesislerin sertifika almaya çalıştığını bildiren Atmaca, "Sektörün aşılanması çok daha farklı pozitif sonuçlar doğuracak. Rakiplerin önünde olmak için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde aşılama programı belli olacaktır. Önceliğimiz sektör çalışanlarının aşılanması. Böylece çalışanlar da gönül rahatlığıyla hizmet edebilecek." dedi.

"Tüm hizmet sektörünün aşılanması önemli"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da sağlık ve emniyet personelinden sonra salgın sürecinde en cefakar meslek gruplarından birinin de turizm çalışanları olduğunu belirtti.

Kendileri için erken aşılanmanın önemli olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Turizm çalışanlarının aşılanması konusunda alınan karar çok doğru. Dünya ülkelerinden Türkiye'yi tercih edecek turist açısından da olumlu olacağını düşünüyoruz. Türkiye güvenli turizm sertifikasıyla çok ön plana çıkmıştı, bunun da pozitif yansımalarını göreceğiz. Turizm çalışanları da salgın sürecinde zor şartlar altında çalıştı. Bu anlamla önemli bir adım. İnsanlarla teması çok olan tüm sektörlerin öncelikli olarak aşılanması önemli. Sadece turizm sektörünün değil, tüm hizmet sektörü çalışanlarının da bu şekilde aşılanmasını istiyoruz."

Türkiye'nin sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, dünyadaki tur operatörlerinin, Avrupalı ve Rusların güvenli turizmi takdir ettiğini, bunun olumlu etkilerini yaşadıklarını aktardı.

Kavaloğlu, 2021'in tahmin edilenden biraz daha zor geçeceğini anlatarak, "Dünyada yapılan aşı, aslında beklenen o pozitif etkiyi uyandırmadı. Ama Türkiye, aşılama anlamında çok hızlı ve programlı davrandı. Bu da hem yurt içi hem yurt dışından gelecek turistler için önemli olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız