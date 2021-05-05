Turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı

Turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanmayla birlikte boş kalan sokaklar koyun sürülerine ev sahipliği yapıyor.

Tam kapanmayla birlikte boş kalan sokaklar koyun sürülerine ev sahipliği yapıyor. Her yıl bu zamanlar turist yoğunluğunun yaşandığı Alanya'nın Avsallar Mahallesinde koyun sürüsünün cadde üzerinden geçip buldukları yeşil alanlarda otlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Turizmin merkezi Antalya'da 20 mayıstan önce yaylaya çıkma yasağı olan yörükler, koyunlarını şehir merkezinde otlattı, ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde yaylaya çıkmak için gün sayan yörükler, koyunlarını otlatacak yer bulamayınca turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı. Hüseyin Akdemir'e ait olan yüzlerce koyun, sahilde ve kentin sokaklarında otluyor. Akdemir, yaylaya çıkamadığı için kentin sokaklarında hayvanlarını gezdirdiğini belirtirken koyunların turistlerin dikkatini çektiğini ifade etti. - ANTALYA

Turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yarı çıplak arabadan indi, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak arabadan indi, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti
Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti
Evinin bahçesinde ölü bulundu, polis intihar şüphesi üzerinde yoğunlaştı
Evinin bahçesinde ölü bulundu, polis intihar şüphesi üzerinde yoğunlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Cansu Dere Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turizm kentinin sokaklarını mera gibi kullandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:02:13. #1.15#

title