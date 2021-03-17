Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 sokak satıcısı yakalandı
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Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 sokak satıcısı yakalandı

17.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:42
Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 sokak satıcısı yakalandı

Türkiye'nin turizm kenti Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 200 sokak satıcısı yakalandı. Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, bazı şüphelilerin baskınları tespit etmek için evlerinin giriş kapısına güvenlik kameraları koyduğu ve pitbull cinsi köpekler bağladıkları görüldü.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 sokak satıcısı yakalandı

200 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 sokak satıcısı yakalandı

POLİS HELİKOPTERLERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Özel harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda 200 sokak satıcısı yakalandı.

Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 sokak satıcısı yakalandı

EVLERİNİN GİRİŞ KAPILARINA PITBULL BAĞLAMIŞLAR

Bazı şüphelilerin olası polis baskınlarını tespit etmek için evlerinin ve bahçelerinin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları koyduğu, bazı şüphelilerin ise evlerin giriş kapısına pitbull cinsi köpekler bağladıkları görüldü.

Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 sokak satıcısı yakalandı
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