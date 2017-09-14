Turistlerle Yüzen Köpek Balıkları Özgürlüklerine Kavuştu - Balıkesir

HAKAN FİRİK - Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden olan Altınoluk Mahallesi'nde oluşturulan akvaryumda turistlerle yüzmeleri sağlanan 21 köpek balığı ile 11 vatoz, bölgede turizm sezonunun sona ermesiyle özgürlüklerine kavuştu.



Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'nde balıkçılık yapan Halil Ataç, haziranda yakaladığı iriliği ufaklı 21 köpek balığı ve 11 vatozu, yıllardır yaptığı gibi besin olarak tüketilmesi için satmak yerine turizmde değerlendirmek amacıyla bir akvaryum oluşturdu.



Köpek balıkları ve vatozları, bu akvaryuma koyan Ataç, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin, belirli ücret karşılığında bu deniz canlılarıyla yüzmelerine imkan sağladı.



Yaklaşık 3 ay turizme hizmet eden balıklar, bölgede turizm sezonunun sonuna gelinmesiyle özgürlüklerine kavuştu.



Akvaryumdan branda ile tek tek alınan köpek balıkları ve vatozlar, sahilde toplanan vatandaşların meraklı bakışları arasında su doldurulan tekneye taşındı.



Balıklar daha sonra Ege Denizi açıklarında, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.



Satarak kazanacağı parayı turizmden kazandı



Ataç, "mustelus" cinsi köpek balıklarını belirli süre misafir ettiğini belirterek, bu türlerde avın serbest olduğunu, balıkçıların yakaladığı bu balıkları genellikle Yunanistan ve İtalya'da tüketime sunulmak üzere ihracata yönelik sattığını söyledi.



Kendisinin de yıllardır bu şekilde çalıştığını ve para kazandığını vurgulayan Ataç, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar tonlarca köpek balığı avladım. Büyükleri 30- 35 kiloya kadar ağırlığa, boyları da 2 metreye kadar ulaşabilen bir tür bunlar. Artık bu amaçla avlanmıyorum. Haziranda okullar kapandıktan sonra belirli sayıda yakalayacağım, turizmde değerlendireceğim ve sonra bırakacağım. Köpek balıklarını avlayıp kiloyla satınca mutsuz oluyorum. Aynı parayı turizmde kullanarak kazandım şimdi de denize bıraktım."



Bütün şehirlerde benzer şekilde deniz akvaryumu kurulabileceğini, çocuklara denizin ve balıkların sevdirilebileceğini dile getiren Ataç, hem turizm hem de çevre odaklı bu çalışmasını gelecek yıllarda da sürdüreceğini aktardı.



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde öğrenim gören Ataç'ın kızı Eylül Ataç da "Balıkları öldürüp satmak yerine yaşatarak para kazanmak daha güzel. Balıkları yaşatmak, özellikle bu türlerle heyecan yaşatmak, insanların fobilerini aşmalarını sağlamak çok iyi." dedi.



Köpek balıkları ve vatozların akvaryumdan tekneye taşınma yolculuklarını merakla ve heyecanla izleyen vatandaşlardan İsmail Zorlu ise bugüne kadar köpek balığına canlı olarak hiç rastlamadığını belirtti.



Televizyonlardaki belgesellerde seyrettiği bu türleri görünce şaşırdığını dile getiren Zorlu, "Gördüğüm kadarıyla uysal hayvanlar. Köpek balıklarının denize bırakılmasından çok memnun oldum. Çok örnek bir davranış. Tebrik ediyorum kendilerini. Bunların doğaya bırakılması takdir edilecek bir davranış." ifadesini kullandı.



Halil Dağlayan ise balıkların özgürlüklerine kavuşturulmasının örnek bir davranış olduğunu, balıkçıyı kutladığını söyledi.