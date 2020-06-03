Turistler gökyüzünden bakınca artık o manzarayı görmeyecek
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Turistler gökyüzünden bakınca artık o manzarayı görmeyecek

Turistler gökyüzünden bakınca artık o manzarayı görmeyecek Pamukkale Belediyesi turizm bölgesindeki o görüntüyü ortadan kaldırdı Son yıllarda hava sporlarında da merkez haline gelen travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale'deki uçuş gerçekleştirilen yerli ve yabancı turistler...

03.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:45

Turistler gökyüzünden bakınca artık o manzarayı görmeyecek

Pamukkale Belediyesi turizm bölgesindeki o görüntüyü ortadan kaldırdı

DENİZLİ - Son yıllarda hava sporlarında da merkez haline gelen travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale'deki uçuş gerçekleştirilen yerli ve yabancı turistler artık gökyüzünden baktıklarından hurda araçların bulunduğu depoyu görmeyecek.

Pamukkale son zamanlarda hava sporlarıyla ilgili merkez haline geldi. Bu sporu yapan yerli ve yabancı turistlerin havadayken gördüğü manzaradaki sorunu Pamukkale Belediyesi çözdü. Akköy mahallesinde bulunan ve içinde hurda araçların bulunduğu depo boşaltılarak görsel olarak da temizlik sağlanmış oldu.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, hava sporları turizminde de büyük ilgi görüyor. Beyaz cennet, yamaç paraşütü, sıcak hava balonu ve Gyrocopter ile Pamukkale'yi havadan görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turistin yeni rotası oldu. Pamukkale Belediyesi'nin Akköy mahallesi sınırları içinde bulunan ve kapanan belediyelerden gelen hurda halindeki araçların bulunduğu depo olarak kullanılan alan adrenalin sporlarını yapanlar için kötü bir görüntü oluşturuyordu. Bu konuda bir çalışma yapan Pamukkale Belediyesi, hurda araçların bulunduğu bu alanda temizlik çalışması başlattı. Kısa sürede alanda bulunan yaklaşık 90 ton metal atık temizlendi. Hem bölgede yaşayan vatandaşlar hem de adrenalin sporlarıyla uğraşan ve Pamukkale'nin doğal güzelliklerini izlemek isteyenler görsel olarak kötü görüntüden kurtulmuş oldu.

Vatandaşlar da memnun oldu

Yapılan bu çalışma nedeniyle memnuniyetini dile getiren mahalle sakini Necati Yenen, "Hurdalık olarak kullanılan bu alanın karşısında oturuyorum. Daha önce eski araçlar vardı. Bu çok kötü bir görüntüye neden oluyordu. Bizi bu çirkin görüntüden kurtaran Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hurdalar olduğu zaman Pamukkalemize karşı iyi bir görüntü yoktu ama şimdi çok güzel bir görüntümüz var. Daha önce burada gece gündüz sürekli hurdacılarla uğraşıyordum. Ama şimdi tertemiz oldu ve Pamukkalemize karşı da güzel bir görüntü ortaya çıktı" dedi.

"Pamukkale'nin güzelliklerini ortaya çıkarmalıyız"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise Pamukkale-Karahayıt-Akköy mahallelerinin turizm bölgesi olduğunu söyleyerek, "Akköy'de hurdalık olarak kullanılan bu alandaki görüntü özellikle son dönemde aktif olarak kullanılan yamaç paraşütü, sıcak hava balonu ve Gyrocopter ile yerli ve yabancı turistler ilçemizi gökyüzünden izleme imkanı buluyor. Buradaki hurdalık havadan bakıldığında kötü bir görüntüye sebep oluyordu. Bunun yanında bölgede yaşayan vatandaşlarımızda rahatsızlık yaşıyordu. Hemen harekete geçerek kısa sürede tonlarca hurda alandan kaldırarak geri dönüşüme gönderdik. Şimdi ise bu boş alanımızı güzelleştirip tertipli bir hale getireceğiz. Balon ve yamaç paraşütü yapan vatandaşlarımız daha güzel bir Pamukkale görecekler. Turistlerimiz de buralardan görüntülerini fotoğraflarını aldıklarında o çirkin görüntülerle karşı karşıya kalmamış olacaklar. Ayrıca burada bakterilerin, böceklerin ve sineklerin üremesinin de önüne geçmiş olacağız. Yaptığımız tüm çalışmalar Pamukkale'nin çok daha güzel olması için" dedi.

Turistler gökyüzünden bakınca artık o manzarayı görmeyecek

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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