Turistik Doğu Ekspresi'ne Sivas'ta halaylı karşılama

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 2 yıllık aranın ardından seferlerine tekrar başlanan Turistik Doğu Ekspresi Erzincan güzergahından Sivas Tren Garı'na giriş yaptı. Saat 19.00 sıralarında gara gelen tren, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle karşılandı. Trenden inen yolculara Sivas halayı eşliğinde karanfil ve şehri tanıtan dergiler hediye edildi. Yolcuları karşılamaya Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile bazı protokol üyeleri katıldı. Trenden inen yolcular, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tren 2 saat Sivas'ta bekledikten sonra Ankara'ya hareket edecek.