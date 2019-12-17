Turgutreis Yaşam Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

17.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:02

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yeni nesil belediyecilik anlayışı ile tasarlayarak 2018 yılında en iyi proje dalında birincilik ödülü aldığı Turgutreis Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.



Muğla genelinde yatırımları ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutreis Yaşam Merkezi'nde çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Mayıs 2018 tarihinde yıkılan Turgutreis Hal Çarşısı'nın yerinde hayata geçirilecek olan ve 12 Milyon TL yatırım maliyeti ile birçok fonksiyonu içerisinde barındıran Turgutreis Yaşam Merkezi'nde çalışmalar 10 Temmuz 2019 tarihinde yer tesliminin yapılmasının ardından başladı.



Özellikleri ile birçok fonksiyonu içerisinde barındırıyor



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yapı/ peyzaj tasarımı ile yeni nesil belediyecilik anlayışının somut bir kanıtı olarak çalışmaların başladığı Turgutreis Yaşam Merkezi, bölgenin araç yoğunluğunu bünyesindeki otoparkla çözerek mevcuttaki yeşil etkiyi yeni fonksiyonlarla beraber çoğaltmayı hedefliyor. Yeni yaşam merkezi mevcut ağaçların tariflediği yapı yerleşimi, hal ile restoran servisini tek bir çatı altında toplayan kent market, yakın adaların gözlemleneceği seyir terası, şehrin çarşısına bakan sokakları çevreleyen atölye/dükkanlardan oluşuyor. 7312 metrekare alan üzerine kurulu yaşam merkezi park, yeşil rampa, yeşil çatı, meydan, avlu, teraslar, park sergi alanı, park performans alanı, park çocuk oyun alanı ile 6000 m2'lik açık kamusal mekandan oluşuyor.



Başkan Gürün; "Muğla'mıza değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz"



Yenilikçi ve Muğla'ya değer katacak hizmetleri yaşadıkları şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Muğla birbirinden değerli ve eşsiz 13 ilçeye sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve daha yaşanır bir Muğla oluşturmak için çalışıyoruz. Hizmetlerimizde ve projelerimizde bilgiye, uzmanlığa, işbirliğine büyük önem veriyor, Muğla'nın geleceğini planlıyoruz. Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi projemiz 2018 yılında ulusal bir ödül töreninden birincilik ödülü ile dönmüştü. Kısa süre önce inşaat çalışmalarına başladığımız projemiz Muğla'mıza ve Bodrum'umuza çok yakışacak. Yeni yaşam alanları ile vatandaşlarımız şehrin yoğunluğundan bir nebze olsun uzaklaşarak sevdikleri ile hoş vakit geçirecek" dedi.



Proje 2018 yılında birincilik ödülü aldı



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum ilçesine yapacağı Turgutreis Yaşam Merkezi projesi 6 Nisan 2018'de Ankara'da CerModern Modern Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında 138 aday proje arasında birincilik ödülü aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ilçesine kazandırılacak yeni yaşam merkezinin projesi mimar Yakup Atıl Beçin ve Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından hazırlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA