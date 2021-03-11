Turgutlu'da kurallara uymayan seyyar satıcılara işlem yapıldı
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Turgutlu'da kurallara uymayan seyyar satıcılara işlem yapıldı

11.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:41
Turgutlu'da kurallara uymayan seyyar satıcılara işlem yapıldı

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte ilçe genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte ilçe genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde olumsuzluklar tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı arasında kurulan komisyon kapsamında ekipler tarafından ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi. Kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek, esnaf ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla yapılan denetimlerde kurallara uymayan seyyarlara gerekli uyarılar yapıldı ve işlemler uygulandı.

Turgutlu genelinde yapılan denetimler hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde kanun dışı tezgah açan seyyara yönelik denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın mağdur olmaması adına denetim ve kontrollerimizi sürdürecek, kanunlara uygun olarak gerekli tüm işlemlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Turgutlu'da kurallara uymayan seyyar satıcılara işlem yapıldı
Turgutlu'da kurallara uymayan seyyar satıcılara işlem yapıldı
Turgutlu'da kurallara uymayan seyyar satıcılara işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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