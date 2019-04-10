Turgutlu'da CHP'li Akın Koltuğuna Oturdu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimde Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen CHP'li Çetin Akın, görevi devralıp, koltuğuna oturdu.

Turgutlu'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde 118 bin 265 seçmenden 103 bin 283'ü, toplam 369 sandıkta oy kullandı. Bu oyların 99 bin 121'i geçerli sayıldı. Oylardan yüzde 37.22'si olan 36 bin 896'sını Millet İttifakı'nın CHP'li adayı, evli ve 2 çocuk babası Çetin Akın aldı. Sandıktan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut belediye başkanı Turgay Şirin'e 36 bin 446, Büyük Birlik Partisi adayı Serhat Orhan'a ise 22 bin 944 oy çıktı. MHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazı üzerine oylar tekrar sayıldı. Akın ile Şirin arasındaki 450 oy farkı oy farkı 416'ya düştü. MHP bu defa İl Seçim Kurulu'na oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. Ancak İl Seçim Kurulu, itirazı reddetti.

MERHUM BAŞKANIN MEZARINI VE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Seçimleri kazana CHP'li Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte bugün Turgutlu İlçe Mezarlığı'na gidip, 1989 - 1994 yılları arasında CHP'den Turgutlu Belediye Başkanlığı yapan merhum İsmail Kırdar'ın mezarını ve Turgutlu Şehitliği'ni ziyaret edip, dua okudu. Daha sonda beraberindekilerle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na geçen Akın, eşi Sabriye, çocukları Gülce ve Cemil Akın'ın da katılımıyla buradaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrasında Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek devir teslim töreni için Belediye'ye geçen Akın, burada çiçeklerle karşılandı. Kurban kesilmesinin ardından başkanlık makamına geçen Akın, burada Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer'den görevi devraldı. Sezer, Başkan Akın'a çiçek verip, görevinde başarı diledi. Akın, kendisini yalnız bırakmayan annesi Fatma Akın ve babası Hilmi Akın'ın ellerini öpüp, hayır dualarını aldıktan sonra başkanlık koltuğuna oturdu. Makamında tebrikleri kabul eden Akın, şeffaf bir belediyecilik örneği göstereceklerini söyledi.

BALKONDAN KONUŞTU

Daha sonra balkondan belediye binası önündeki kalabalığa seslenen Akın, "Candaşlarımsınız benim. Bana yoldaşlık yaptığınız için çok mutlu oldum.

Gönül kapılarınızı açtınız. Yıllar sonra CHP, Millet İttifakı ile Turgutlu'da seçim kazandı. Birleşe birleşe kazandık. Kimseyi ayırmadan, sizlere hesap vererek Turgutlu'yu yöneteceğiz. Şerefimle, namusumla, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kuruşuna kadar koruyarak Turgutlu'yu yöneteceğim. Makam arabası kullanmayacağım. İstediğiniz zaman sizlerin yanındayım. Kapım her zaman açık. Bütün Turgutlulu hemşerilerime söz veriyorum. Sabahlara kadar çalışacağım. Turgutlu'da nasıl belediye başkanlığı yapılacağını göreceksiniz. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akın, balkon konuşması sonrası başkanlık makamının kapısını kendisi söktü, Turgutlululara kapısının açık olduğunun söyledi.

Devir teslim törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Erarıtıcı, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş da katıldı.

- Manisa

Kaynak: DHA